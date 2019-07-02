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    Парубій пояснив, чому поділ політиків на нових і старих є спекуляцією

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    Представник команди &laquo;Європейської солідарності&raquo;, голова Верховної Ради Андрій Парубій&nbsp; - Парубій пояснив, чому поділ політиків на нових і старих є спекуляцією
    Представник команди «Європейської солідарності», голова Верховної Ради Андрій Парубій 
    Фото: eurosolidarity.org

    На думку Андрія Парубія, поділ між політиками є простим та зрозумілим: чи захищаєш ти інтереси України, чи навпаки

    Найбільш спекулятивним питанням виборчої кампанії є поділ політиків на «нові обличчя» і «старих політиків». Політики діляться виключно за ідеями та переконаннями, які вони захищають. Для всіх важливо – чи цей політик хоче вести Україну в Європейський Союз та НАТО, чи в Росію. На цьому представник команди партії «Європейська солідарність», голова Верховної Ради Андрій Парубій наголосив в ефірі програми «Свобода слова» на ICTV, йдеться на сайті партії.

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    «Голова офісу президента Андрій Богдан, – багаторічний адвокат олігарха Коломойського та перший номер списку «Слуги народу», колишній член Партії регіонів Дмитро Разумков . Сьогодні, виявляється, вони є «нові обличчя», а Микола Княжицький від «Європейської солідарності», який за п’ять років запровадив програму українського кіно, та Михайло Боднар, який звільняв Слов’янськ і був поранений  – виявляються «старими політиками». Це подвійний обман: з одного боку нам говорять, що головна загроза для України не Росія, а якісь поділ всередині країни, а з другого – ці «нові обличчя» є насправді не новими, а трошки притрушеними давніми політиками з Партії регіонів та Комуністичної партії», - наголосив Парубій.

    Він підкреслив, що поділ між політиками є простим та зрозумілим: чи захищаєш ти інтереси України, чи навпаки. «І тільки такий поділ є правильним», – зазначив він.

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