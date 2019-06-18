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    Суспільство

    Депутати пропонують у виборчому кодексі скасувати вихідні для держорганів під час виборів

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    Ця поправка пропонує, щоб всі ці державні органи під час виборчого процесу у вихідні працювали і виборчий процес не гальмувався, - Черненко - Депутати пропонують у виборчому кодексі скасувати вихідні для держорганів під час виборів
    Ця поправка пропонує, щоб всі ці державні органи під час виборчого процесу у вихідні працювали і виборчий процес не гальмувався, - Черненко

    Зробити робочим день виборів пропонують для казначейства, Нацполіції, Державного реєстру виборців та інших

    Комітет з питань правової політики у новому виборчому кодексі з відкритими списками пропонує зобов’язати державні органи працювати під час виборів без вихідних. Про це заявив доповідач з розгляду нового виборчого кодексу у Верховній раді Олександр Черненко, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

    Зокрема, йдеться про роботу Нацполіції та Державного реєстру виборців.

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    «Поправка робочої групи, яка пропонує доповнити статтею про організацію роботи різних державних служб: казначейства, Нацполіції, Державного реєстру виборців та інших у вихідні дні під час виборів», - заявив Черненко.

    Депутат пояснив, що виборчий процес дуже швидкоплинний, та багато роботи випадає на вихідні дні.

    «Ця поправка пропонує, щоб всі ці державні органи під час виборчого процесу у вихідні працювали і виборчий процес не гальмувався»,  - додав він

    Втім, поправку №194 підтримали тільки 29 народних депутатів.

    Нагадаємо, однією з поправок профільного комітету в новому виборчому кодексі пропонувалося, щоб Національне агентство по запобіганню корупції відмовилося від проміжних фінансових звітів про використання коштів виборчих фондів кандидатів.

    Як писалося раніше, голова парламенту Андрій Парубій закликає прискорити розгляд поправок до виборчого кодексу за відкритими списками.

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