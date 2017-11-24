Пасажири без віз намагались прорватись на нідерландські Кариби

Скандал розгорівся через необхідність візи для поїздки на Кюросао

Авіакомпанія МАУ прокоментувала скандальний випадок, що мав місце 5 січня із туристами, що намагались потрапити на острів Кюрасао (заморські території Нідерландів) із пересадкою в одній з країн Європи. Відповідну заяву компанія розмістила у мережі Facebook. За даними МАУ, група пасажирів у складі 7 осіб, у тому числі – діти, - прибула до



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Пляж на Кюросао

Скандал розгорівся через необхідність візи для поїздки на Кюросао

Авіакомпанія МАУ прокоментувала скандальний випадок, що мав місце 5 січня із туристами, що намагались потрапити на острів Кюрасао (заморські території Нідерландів) із пересадкою в одній з країн Європи. Відповідну заяву компанія розмістила у мережі Facebook.

За даними МАУ, група пасажирів у складі 7 осіб, у тому числі – діти, - прибула до Міжнародного аеропорту «Бориспіль» з квитками за маршрутом Київ-Амстердам-Кюрасао. Оскільки маршрут прямування передбачав пересадку в країні Європи, а кінцевий пункт призначення був територією Нідерландів, пасажирам потрібна була шенгенська віза, біометричний паспорт або віза Карибських островів для перетину кордону.

«Втім, як з'ясувалося на стійці реєстрації, лише частина з них мала необхідні документи для в'їзду до ЄС, що суперечить імміграційним правилам. У зв'язку з цим співробітники наземних служб звернулися до Посольства Нідерландів із запитом щодо можливості перевезення вказаних пасажирів. Отримана відповідь лише підтвердила необхідність мати з собою належним чином оформлені документи. З цієї причини пасажирам, які не мали таких документів, було відмовлено у перевезенні», - сказано в заяві.

Авіаперевізник рекомендував пасажирам, які подорожують до країн ЄС, ретельно перевіряти наявність документів, що дозволяють в'їзд на територію шенгенської зони.

Також МАУ опублікувала лист, який було отримано від посольства Нідерландів.

Раніше у Facebook набула поширення заява Руслана Савчишина про «безвідповідальність» МАУ. В одному з відео, де він описує інцидент, Савчишин пояснив, що він разом із сім’єю та групою туристів збирався потрапити на круїзний корабель, що відпливає від Кюросао. За його словами, він та інші люди з його групи були впевнені, що віза на цей острів непотрібна, так як острів належить до Нідерландів.

Разом з тим, у травні 2017 року Міністерство закордонних справ попередило, що безвізовий режим між Україною та ЄС поки не буде поширюється на віддалені від європейського континенту острови, що мають статус «заморських територій» цих держав. Дипломати наголосили, що процедура є тривалою через те, що острівні території – Аруби, Кюрасао та Сінт-Мартен – проводять власну міграційну політику. МЗС розпочало переговори про скасування візового режиму для цих територій.

Кюрасао це острів поблизу берегів Венесуели. Є суб'єктом федерації у складі Королівства Нідерландів з 2010 року.