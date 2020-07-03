Пасажирка встановила у літаку намет через коронавірус



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Дівчина так просиділа весь політ Фото: Instagram/passengershaming

Авіапасажирка так боялася заразитися, що сиділа в кріслі у встановленому наметі, та ще й з маскою на обличчі

Невідома жінка під час авіапольоту на борту встановила намет. Так вона захищалася від коронавірусу. Відповідне фото з'явилося в Instagram-співтоваристві, що висміює дивні витівки туристів у всьому світі.

На розміщеному в мережі кадрі відображена дівчина в кріслі повітряного судна, яка знаходиться усередині невеликого намету з прозорими стінками. Видно, що мандрівниця в процесі перельоту також використовувала засоби індивідуального захисту.

Користувачі мережі оцінили публікацію в коментарях. «Імпровізуй, адаптуй, переборюй», «Мені потрібно такий самий, щоб їздити куди завгодно!», «Вона що, два крісла зайняла?», «Ага, виглядає чудово, поки ти не зрозумієш, що задихаєшся», «Мені ця штука теж знадобиться, коли я повернуся до себе на роботу - в початкову школу», «Люди починають втрачати глузд», «Відмінна ідея», - написали вони.