ЄС затвердив перший препарат для лікування Covid-19



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Remdesivir офіційно визнано ліками від коронавірусу

Ремдесивір може виробляти лише одна американська компанія, яка вже продала більшу частину своїх запасів уряду США

Європейська комісія оголосила про рішення видати офіційний ринковий дозвіл для препарату Remdesivir, який став першим офіційно визнаним на рівні ЄС медичним засобом для лікування Covid-19.

Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

«Цей дозвіл, який був оформлений за прискореною процедурою, був виданий за рекомендацією Європейського медичного агентства (EMA) та наступним погодженням з країнами-членами. Захист громадського здоров’я є ключовим пріоритетом Єврокомісії, тож, виходячи з цього, дані про Remdesivir були оцінені у виключно короткий період, протягом одного тижня після рекомендації EMA, хоча зазвичай ця процедура триває 67 днів», - йдеться у повідомленні.

Як зауважила з цього приводу єврокомісар з питань охорони здоров’я та продовольчої безпеки Стелла Кіріакідес, сьогоднішнє рішення щодо авторизації ліків проти Covid-19 стало важливим кроком уперед у боротьбі з вірусом.

«Ми змогли надати цей дозвіл менш ніж за місяць після подання заявки, що демонструє готовність ЄС швидко діяти з метою запровадження нових шляхів лікування. Ми не втратимо жодної можливості у зусиллях із забезпечення людей надійними методами лікування або вакцинації», - наголосила єврокомісар.

Таким чином, ремдесивір можна вільно продавати на території ЄС. Проте є інша проблема — це його відсутність на світовому ринку в майбутні три місяці. Патент на виробництво препарату є лише в американської компанії Gilead Inc., яка продала більшу частину своїх запасів уряду США.

У Всесвітній організації охорони здоров’я висловили з цього приводу занепокоєння, але вирішили не робити заяв, доки не розберуться, чи є в Gilead Inc. домовленості про ліцензійне виробництво в інших країнах.

Наразі відомо, що компанія надала згоду на виробництво дешевшої версії препарату в низці країн з низьким і середнім рівнем доходів, серед яких — Україна, Білорусь та Узбекистан.

Угода виключає можливість продажу аналогу ремдесивіру до країн Євросоюзу, Китаю, Японії, Мексики, США та Росі. Про це повідомляє Los Angeles Times.

Наразі Євросоюз намагається щось зробити з можливістю закупівель ремдесивіру або його дешевих аналогів. Єврокомісар з питань охорони здоров’я та безпеки продуктів харчування Стелла Киріакідес веде переговори з Gilead Inc. для можливості резерву хоч якоїсь кількості курсів препарату для країн блоку, передає Financial Times.

Виробника першого схваленого препарату від коронавірусу критикують за надто високу ціну курсу — $3 120 для приватних осіб і $2 340 для держзакупівель. Проте «справедлива ціна», як зазначає американський Інститут клінічних та економічних досліджень, не може перевищувати $310.

За даними дослідження науковців Ліверпульського інституту фармакології, собівартість одного курсу ремдесивіру становить всього $5.

Компанію Gilead Inc. цілком справедливо звинувачують у спробі монополізувати ринок ліків від небезпечної інфекції, яка заполонила увесь світ, хоча препарат, невдало розроблений для боротьби з вірусом Ебола, не продемонстрував реальної ефективності у випадку з Covid-19.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі підтверджено 11 023 455 випадків зараження коронавірусом, зокрема 524 881 летальний, одужало 6 178 566 осіб.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 3 липня підтверджено 46 763 випадків Covid-19. За добу зафіксовано 876 нових випадків коронавірусу. За минулу добу від коронавірусу померла рекордна кількість людей - 27, вчора - 12. Загалом летальних випадків від початку пандемії зареєстровано 1 212. Одужало за минулу добу 505 людей, вчора також 505, загалом за час пандемії вилікувались 20 558 осіб.

Коронавірус в Україні

Всього 46763

Хворіють 24993

Одужали 20558

Померли 1212

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