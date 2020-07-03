Зеленська вилікувалась від коронавірусу та повернулась додому



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Олену Зеленську відпустили з лікарні

У той же час Зеленська ще потребує лікування від пневмонії і проходитиме його вдома, - кажуть в Офісі президента

Перша леді Олена Зеленська одужала від коронавірусної інфекції і вже виписалася з лікарні. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

«Вона почувається добре та щаслива знову бути з родиною. Подолавши Covid-19, Олена Зеленська все ж потребує продовження лікування від викликаної ним двобічної пневмонії та проходитиме його вдома», — йдеться в повідомленні.

Володимир Зеленський, коментуючи одужання дружини, зазначив, що вже сьогодні ввечері вся президентська «родина буде за столом».

Олена здолала #COVID19! Нарешті сьогодні ввечері вся родина буде за одним столом. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 3, 2020

12 червня після ПЛР-обстеження в першої леді було виявлено коронавірус і встановлено діагноз позагоспітальна двобічна полісегментарна пневмонія.



16 червня дружину президента України Олену Зеленську госпіталізували до київської лікарні. Як повідомляв «Главком», перед виявленням захворювання Олена Зеленська контактувала з дітьми.

Напередодні «Главкому» стало відомо, що Зеленська понад двох тижнів лікувалася у стаціонарному відділенні столичної клінічної лікарні «Феофанія».