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    Зеленська вилікувалась від коронавірусу та повернулась додому

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    Олену Зеленську відпустили з лікарні&nbsp; - Зеленська вилікувалась від коронавірусу та повернулась додому
    Олену Зеленську відпустили з лікарні 

    У той же час Зеленська ще потребує лікування від пневмонії і проходитиме його вдома, - кажуть в Офісі президента

    Перша леді Олена Зеленська одужала від коронавірусної інфекції і вже виписалася з лікарні. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

    «Вона почувається добре та щаслива знову бути з родиною. Подолавши Covid-19, Олена Зеленська все ж потребує продовження лікування від викликаної ним двобічної пневмонії та проходитиме його вдома», — йдеться в повідомленні.

    Володимир Зеленський, коментуючи одужання дружини, зазначив, що вже сьогодні ввечері вся президентська «родина буде за столом».

    12 червня після ПЛР-обстеження в першої леді було виявлено коронавірус і встановлено діагноз позагоспітальна двобічна полісегментарна пневмонія.

    16 червня дружину президента України Олену Зеленську госпіталізували до київської лікарні. Як повідомляв «Главком», перед виявленням захворювання Олена Зеленська контактувала з дітьми.

    Напередодні «Главкому» стало відомо, що Зеленська понад двох тижнів лікувалася у стаціонарному відділенні столичної клінічної лікарні «Феофанія». 

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