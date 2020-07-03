Чому Україна має першою отримати вакцину від Covid-19

Щоб першими отримати вакцину Україні належить вести діалог виключно на українській риториці

Міністр охорони здоров'я Степанов вважає, що українці мають першими отримати вакцину від Covid-19.

З яких причин - не пояснив...

Ми звісно, знаємо, що звідси не тільки «Руська земля стала єсть», а і вообще вся людська цивілізація... Кого не колупни глибше - то українець. І Олександр Македонський, і Тутанхамон і Гомер з Арістотелем. Як не з Полтавщини, то з Галичини. І даже, Наполєон... Ну той, правда, з-під Житомира...

Але то ж ми тільки самі про це знаєм, а іншим ще попробуй, докажи...

Тому, щоб першими отримати вакцину Україні належить вести діалог виключно на українській риториці.

Приблизно так:

- Дайте нам вакцину в першу чергу!

- Чому - вам?

- Тю! А кому?:-)

Або проходиш повз довжелезну чергу прямо в ВООЗ і недбало кидаєш: «Я тіки спитать»...