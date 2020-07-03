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    Думки вголос

    Чому Україна має першою отримати вакцину від Covid-19

    • Віталій Чепинога

      Український політик

    • Розсилка
    Чому Україна має першою отримати вакцину від Covid-19

    Щоб першими отримати вакцину Україні належить вести діалог виключно на українській риториці

    Міністр охорони здоров'я Степанов вважає, що українці мають першими отримати вакцину від Covid-19.

    З яких причин - не пояснив...

    Ми звісно, знаємо, що звідси не тільки «Руська земля стала єсть», а і вообще вся людська цивілізація... Кого не колупни глибше - то українець. І Олександр Македонський, і Тутанхамон і Гомер з Арістотелем. Як не з Полтавщини, то з Галичини. І даже, Наполєон... Ну той, правда, з-під Житомира...

    Але то ж ми тільки самі про це знаєм, а іншим ще попробуй, докажи...

    Тому, щоб першими отримати вакцину Україні належить вести діалог виключно на українській риториці.

    Приблизно так:

    - Дайте нам вакцину в першу чергу!
    - Чому - вам?
    - Тю! А кому?

    Або проходиш повз довжелезну чергу прямо в ВООЗ і недбало кидаєш: «Я тіки спитать»...

    Джерело: блог Віталія Чепиноги

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    міністр вакцинація ВООЗ коронавірус
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