Патріарх Філарет: Петро Порошенко зробив те, що ми хотіли



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Святійший патріарх Філарет з президентом Петром Порошенком Фото: facebook.com/petroporoshenko

Філарет розказав, чому процес визнання української церкви при Ющенкові загальмувався

Патріарх Філарет розповів в інтерв’ю «Главкому», що зробив Петро Порошенко для здобуття автокефалії і чому процес визнання української церкви при третьому президенті Вікторі Ющенку загальмувався.

Патріарх зазначив, що Ющенко, який був присутній у Стамбулі у день надання Томосу Українській церкві, відіграв велику роль у наданні автокефалії Українській церкві.

«Коли він був президентом, активно допомагав церкві отримувати Томос. Він зустрічався зі Вселенським патріархом, посилав туди своїх представників. Дійшли до того, що Вселенський патріарх погоджувався прийняти Українську церкву до складу Константинопольського патріархату. Тобто щоб ми були не автокефальною церквою, а частиною Константинопольського патріархату. Але ми на це не погодились. І тому тоді все зупинилося. Він робив дуже багато», - наголосив ієрарх.

Але, як підкреслив патріарх Філарет, Петро Порошенко зробив те, що ми хотіли, а ми хотіли стати автокефальною церквою. «Вселенський патріарх погодився з Порошенком і з нами, архієреями. Та дехто каже, що тут держава втрутилась. Держава не втрутилась, вона допомагала. А зверталися ми, всі архієреї Київського патріархату, Автокефальної церкви і 12 архієреїв Московського патріархату. Тобто ці звернення свідчать про те, що церква зверталась, а звернення президента – це допомога», - додав він.

Філарет також пояснив, навіщо це було потрібно президенту. «А тому що без незалежної церкви не може бути незалежної держави. Тому, турбуючись про державу, про її незалежність, він допомагав церкві», - зазначив ієрарх. Адже, на його переконання, якби в Україні не відбулося розділення у 1992 році на Харківському соборі і церква була б єдиною, то війни цієї б не було.

«У Путіна не було б підтримки в Україні з боку церкви і суспільства. А раз не було би підтримки, він би не наважився нападати. А так, у нього є підтримка з боку Московського патріархату. Ющенко це розумів і ще більше зрозумів Порошенко», - резюмував патріарх Філарет.

Нагадаємо, станом на 12 березня до Православної церкви України перейшло 458 парафіяльних храмів та два кафедральні собори УПЦ МП.