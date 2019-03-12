Московський патріархат худне на очах. Вже майже півтисячі парафій перейшли до Української церкви (Карта)



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Закон про врегулювання переходу парафій УПЦ МП до Православної церкви України набув чинності 31 січня

Станом на сьогодні до Православної церкви України перейшло 458 парафіяльні храми та два кафедральні собори УПЦ МП. Про це свідчать дані з карти переходів до Помісної церкви з УПЦ МП.

За даними карти, 8 березня до ПЦУ перейшло 3 парафії у Рівненській області — Свято-Георгіївська церква с. Русивель, Свято-Миколаївська церква с. Селець, Свято-Іоанно-Богословська церква с. Маща.

Також, 8 березня до Православної церкви України перейшло дві парафії у Хмельницькій області — Свято-Воздвиженський храм с. Русанівці, Церква Успіння Пресвятої Богородиці с. Клинове; дві парафії у Волинській області — Свято-Михайлівська церква с. Холопичі, Свято-Михайлівська церква с. Мирне.

Водночас, 9 березня до Помісної церкви приєдналась Свято-Троїцька церква с. Повча у Рівненській області; храм Успіння Пресвятої Богородиці с. Стара Пісочна у Хмельницькій області; Покровська церква с. Калинівка у Житомирській області та релігійна громада села Мовчанів у Волинській області.

Зазначимо, що на карті вказані не всі парафії, зокрема нема тих, про які відомо «Главкому» у Черкаській області. Як повідомлялось, релігійна громада УПЦ Московського патріархату села Скибин Жашківського району першою у Черкаській області перейшла до Православної церкви України. Згодом парафіяни Бужанської церкви Святих мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії на зборах громади прийняли рішення про вихід із Московського патріархату і перехід до Єдиної церкви.

Закон про врегулювання переходу парафій УПЦ МП до Православної церкви України набув чинності 31 січня.

Релігійна громада чи організація має можливість вільно реалізовувати право на зміну юрисдикції.

Додамо, за результатами Об’єднавчого собору в Києві під головуванням представника Вселенського патріархату 15 грудня було створено автокефальну помісну Православну церкву України і затверджений статут нової церкви. Об’єднавчий собор обрав предстоятелем єдиної помісної ПЦУ митрополита Епіфанія.

Нагадаємо, у Стамбулі 5 січня проходила церемонія підписання Томосу про автокефалію Української православної церкви. Томос було підписано у Соборі святого Георгія під час архієрейського служіння.

6 січня у Соборі святого Георгія на Фанарі відбулася церемонія вручення Томосу про автокефалію Православної церкви України.

7 січня у Софії Київській пройшла святкова Різдвяна божественна літургія, на якій вперше показали Томос про автокефалію.

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