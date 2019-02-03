Інтронізація митрополита Київського: Філарет привітав Епіфанія та подякував Варфоломію



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Патріарх побажав сил, міцного здоров’я та Божої допомоги митрополиту Епіфанію

Філарет не зміг бути присутнім на церемонії інтронізації, тому надіслав листа

Святійший і Блаженнійший Патріарх Київський Філарет привітав митрополита Епіфанія з поставленням на Київський престол, на пост предстоятеля помісної Православної церкви України, а також із 40-літтям від дня народження.

Лист із привітанням від патріарха Філарета, який через хворобу не зміг бути присутнім на інтронізації митрополита Київського і всієї України Епіфанія, зачитали під час богослужіння у Софії Київській.

«На жаль, через заборону лікарів у зв’язку зі станом здоров’я, я не можу в цей урочистий день бути разом з вами. Але цим письмовим поздоровленням хочу найперше висловити свою велику радість. Адже вас на соборі у Святій Софії 15 грудня 2018 року було обрано предстоятелем помісної автокефальної Української православної церкви. А сьогодні відбулася ваша інтронізація. Здійснилася мрія багатьох поколінь православних українців мати свою єдину і визнану Українську православну церкву», - написав Філарет.

Він нагадав, що Київський патріархат, з яким обʼєдналася Українська православна автокефальна церква і частина Української православної церкви Московського патріархату утворили єдину вже церкву, яка отримала від Вселенського патріарха Варфоломія Томос про автокефалію та була внесена до диптиху помісних церков.

Патріарх побажав сил, міцного здоров’я та Божої допомоги митрополиту Епіфанію у звершенні важкого і відповідального предстоятельського служіння.

«Зовні в ньому бачать почесті, але насправді це — важкий тягар, хрест, нести який можливо з допомогою Божою та за підтримки повноти помісної церкви. Бо і церква покликала вас на служіння предстоятелем у молодому віці. Але у своєму служінні на різних посадах у Київському патріархаті Ви показали, що здатні віддано і успішно працювати на благо церкви», - наголосив Філарет.

Він зазначив, що новостворена помісна Українська православна церква наразі не стала єдиною.

«Вам, разом з єпископатом і духовенством та всіма вірними належить не лише зміцнювати внутрішню єдність, але й зробити все для того, щоб до Української церкви ввійшли і ті православні, які поки що лишаються в підлеглості іншому патріархату. Це складне завдання. Але, як на початку боротьби за автокефалію, я був один із небагатьох, хто вірив у її успіх. Так і зараз я переконаний, що помісна Українська православна церква у майбутньому об'єднає всіх православних в Україні. І тоді, як одна з найбільших українських православних церков у світовому православ’ї Українська церква буде піднесена до стану патріархату», - висловив упевненість владика.

Філарет подякував його Всесвятості Вселенському Патріарху Варфоломію за рішучість, за те, що не піддався на тиск і «вчинив по правді, задовольнивши справедливе прагнення Української церкви». А також подякував президенту України Петру Порошенку і всім, хто з боку Української держави сприяв цій справі.

«Ваша наполегливість допомогли досягти успіху», - зазначив патріарх.

Він побажав божого благословення митрополиту Епіфанію у його служінні.

«Нам разом із вами належить розв’язувати складні та відповідальні завдання. Молюся Богу, щоб він допоміг у цій праці. Нехай Господь благословляє ваше служіння на многіє і благіє літа», - завершив своє послання Святійший і Блаженнійший Патріарх Київський Філарет.

Джерело: Укрінформ