Патруль ОБСЄ потрапив під обстріл поблизу Золотого



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Почувши поблизу обстріли три члени патруля СММ лягли на землю, а потім сховалися в авто

Патруль спеціальної моніторингової місії ОБСЄ потрапив під обстріл поблизу Золотого-5. Про це повідомляє СММ ОБСЄ.

«Уранці 26 лютого патруль СММ у складі 6 співробітників на 2 броньованих автомобілях перебував на західній околиці н. п. Золоте-5. Три члени патруля стояли поряд із машинами, а інші були в авто. Незважаючи на гарантії безпеки, о 12:18 члени патруля СММ, що стояли поруч зі своїми транспортними засобами, почули п'ять пострілів зі стрілецької зброї приблизно за 200 м на північний захід, а потім звуки куль, що летіли десь за 10 метрів від їхніх голів», - йдеться у звіті.

Зазначається, що спостерігачі СММ стежили за ситуацією безпеки, щоб забезпечити ремонтні роботи водопровідних труб у Золоте-5/Михайлівка. Шість співробітників Луганської водної компанії проводили ремонтні роботи близько 100 метрів на захід від північного заходу від позиції СММ.

Почувши поблизу обстріли три члени патруля СММ лягли на землю, а потім сховалися в авто. Вони бачили, що співробітників Луганської водної компанії заховалися за трактор.

О 12:20 патруль СMM і співробітники Луганської водної компанії виїхала з того району.

Поранень ніхто не отримав, майно не пошкоджено.

Нагадаємо, спеціальна моніторингова місія втратила 23 лютого міні-безпілотник внаслідок глушіння під час польоту південніше окупованого Донецька.