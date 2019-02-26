Місія ОБСЄ втратила міні-безпілотник на окупованому Донбасі



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БПЛА приземлився у полі, де були встановлені попереджувальні знаки про мінну небезпеку

Спеціальна моніторингова місія втратила 23 лютого міні-БПЛА внаслідок глушіння під час польоту південніше окупованого Донецька.

Про це повідомляється у звіті СММ ОБСЄ.

«23 лютого, перебуваючи за 1,5 км на південний захід від н.п. Сарабаш (кол. Комунарівка; непідконтрольний урядові, 30 км на південь від Донецька) та керуючи польотом міні-БПЛА, команда СММ втратила керування літальним апаратом, за оцінкою, внаслідок зовнішньої дії перешкод (найімовірніше від глушіння каналу управління)», - йдеться у звіті.

Зазначається, що БПЛА приземлився орієнтовно за 240 м на південний схід від позиції патруля, у полі, де були встановлені попереджувальні знаки про мінну небезпеку.

«Команді Місії не вдалося вилучити свій БПЛА», - повідомили в СММ ОБСЄ.

Крім того, 24 лютого, перебуваючи на північно-західній околиці н. п. Макіївка (непідконтрольний урядові, 12 км на північний схід від Донецька) та керуючи польотом двох міні-БПЛА, команда СММ втратила керування одним із них, за оцінкою, внаслідок зовнішньої дії перешкод (найімовірніше від глушіння каналу управління).

Спостерігачам вдалося відновити контроль над одним із БПЛА та благополучно приземлити його. Тим часом інший БПЛА здійснив аварійну посадку за 10 м на південний схід від позиції патруля, однак при падінні було пошкоджено його пропелер.

Напередодні військова розвідка повідомляла, що російське командування на Донбасі ретельно готує артилерійські та мінометні підрозділи гібридної армії. На полігонах тимчасово окупованих територій проводяться практичні стрільби з використанням 122-х та 152-мм артилерійських систем і мінометів.

Раніше розвідка Міноборони повідомила, що на Донбасі окупанти мінують підступи до передової на всіх напрямках.