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    Волкер: Росія не має жодних законних підстав, щоб утримувати українських моряків

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    Представник Держдепу США з питань України Курт Волкер - Волкер: Росія не має жодних законних підстав, щоб утримувати українських моряків
    Представник Держдепу США з питань України Курт Волкер

    Волкер зауважив, що важливо, щоб на сході України Росія виконувала Мінські домовленості

    Представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що немає жодних законних підстав, щоб РФ утримувала українських моряків, і їх потрібно негайно повернути додому.

    Про це він сказав під час спілкування зі ЗМІ у Мистецькому арсеналі на V Міжнародному форумі «Окупований Крим: 5 років опору», повідомляє «Укрінформ».

    «Немає жодних законних підстав, щоб Росія утримувала цих моряків, і їх треба повернути до їх сімей додому негайно», - сказав Волкер.

    Також він зауважив, що важливо, щоб на сході України Росія виконувала Мінські домовленості, зокрема є перелік багатьох умов, які вона не виконує : «справжня зупинка вогню, виведення важкого озброєння, розформування незаконних військових формувань, виведення іноземних військових формувань, надати доступ до гуманітарної допомоги та безперешкодний доступ для спостерігачів ОБСЄ, і перелік продовжується далі і далі».

    Він додав, що Україна має провести вибори на Донбасі, коли це стане можливим, і надати спеціальний статус цим територіям в рамках української Конституції і також реалізувати амністію щодо злочинів, вчинених під час конфлікту.

    Волкер зазначив, що США зробили багато речей за останні п'ять років, щоб показати підтримку кримчанам, Криму і всій Україні.

    «До цього долучаються такі речі, як наша економічна підтримка, підтримка в безпековій галузі, політична підтримка України», - зауважив Волкер.

    Він також додав, що коли його призначали на посаду, то він визначив своїми ключовими обов'язками відновлення суверенітету та територіальної цілісності України і ця мета не помінялась.

    Нагадаємо, Україна досі не може отримати від Росії інформацію щодо стану здоров’я і медичної допомоги українським полоненим морякам.

    Як відомо, відповідальний секретар Громадської спостережної комісії Москви Іван Мельников повідомив, що троє поранених українських моряків пройшли поглиблене медичне обстеження в 1-й лікарні Москви.

    У свою чергу український омбудсмен Людмила Денісова заявила, що офіційної інформації щодо медичного обстеження військовополонених моряків в Україну не надходило.

    Нагадаємо, раніше російський омбудсмен Москалькова відвідала трьох поранених українських моряків в СІЗО. Стало відомо, що візит вона здійснювала разом із екс-омбудсменом України Ніною Карпачовою.

    Карпачова після відвідин у московському СІЗО «Лефортово» українських моряків заявила, що стан тих, хто був поранений, викликає «серйозне занепокоєння».

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