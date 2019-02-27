Окупанти в ОРДО у 2018 році захопили два храми УПЦ КП і один підірвали



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Один храм бойовики підірвали мінометами

Минулого року окупанти на непідконтрольній території Донеччини захопили 2 та підірвали один храм Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП). Про це у коментарі журналіста УНН розповів архієпископ Донецький і Маріупольський Сергій.

«Процес захоплення церков вже почався. Позаторік забирали (храми – ред.)… Минулого року захопили два храми, наші парафіяни приходять на недільну службу, дивляться, а двері опечатані. Один храм підірвали мінометами. Тому зараз дуже-дуже складно», − розповів архієпископ.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях Донеччини з 1 березня виникає загроза повної заборони діяльності громад і священнослужителів Православної церкви України, конфіскації майна громад та депортації священиків з підконтрольної так званій «ДНР» території. Про це повідомив митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

«Підставою для цього є незаконна вимога до громад «зареєструватися за законами республіки». Така вимога не може бути виконана, адже структура, яка видала такий «закон», ніким не визнається державою», − йдеться у зверненні предстоятеля ПЦУ.

У зв’язку з цим вже з 2 березня 36 храмів та приміщень, а також єпархіальний Будинок милосердя, які належать громадам ПЦУ у окремих тимчасово окупованих районах Донецької області, можуть бути «конфісковані на користь республіки», священики – депортовані, повідомляє Епіфаній.

«Враховуючи цю загрозу звертаємося до Організації об’єднаних націй, Організації з безпеки та співробітництва у Європі (ОБСЄ), до країн-гарантів «Мінського процесу», до Європейського союзу та загалом до усіх демократичних країн, міжнародних та міжконфесійних інституцій із закликом вплинути на тих, від кого залежить прийняття остаточних рішень у порушеному питанні та вжити заходи з метою не допущення катастрофічного розвитку подій», просить митрополіт у міжнародних організацій і країн світу у своєму зверненні.

Лише міжнародний вплив зможе змінити рішення окупантів щодо конфіскації майна громад та депортації священиків Православної церкви України з підконтрольної так званій «ДНР» території.

Слід нагадати, що уже близько 340 парафій Московського патріархату перейшли до Православної церкви України, але процес штучно стримується.

Нагадаємо, у Стамбулі 5 січня проходила церемонія підписання Томосу про автокефалію Української православної церкви. Томос було підписано у Соборі святого Георгія під час архієрейського служіння.

6 січня у Соборі святого Георгія на Фанарі відбулася церемонія вручення Томосу про автокефалію Православної церкви України.

7 січня у Софії Київській пройшла святкова Різдвяна божественна літургія, на якій вперше показали Томос про автокефалію.

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