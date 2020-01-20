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    Павловського везуть на суд до Києва, у справі Гандзюк оголосили ще одну підозру

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    <span>Руслан Рябошапка:&nbsp;Зараз Павловський доставляється в один із судів міста Києва для обрання йому запобіжного заходу</span> - Павловського везуть на суд до Києва, у справі Гандзюк оголосили ще одну підозру
    Руслан Рябошапка: Зараз Павловський доставляється в один із судів міста Києва для обрання йому запобіжного заходу

    затримані організатори злочинної організації, яка залякувала активістів

    Підозрюваного в організації вбивства Катерини Гандзюк Ігоря Павловського везуть до Києва для обрання запобіжного заходу. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Рябошапка.

    Говорячи про підсумки масштабної спецоперації в Херсоні, в ході якої проведено понад 30 обшуків і оголошено дев'ять підозр, зокрема затримані організатори злочинної організації, яка залякувала активістів, Рябошапка заявив: «Особу, яка підозрюється в створенні цієї організації затримана, їй повідомлено про підозру. Зараз вона доставляється в один із судів міста Києва для обрання йому запобіжного заходу».

    Йдеться про Ігоря Павловського, колишнього помічника нардепа Миколи Паламарчука. Відзначається, що він затриманий у порядку статті 208 КПК України.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що обшуки були проведені з метою відшукання додаткових доказів у кримінальному провадженні за фактом вбивства громадської активістки Катерину Гандзюк.

    Нагадаємо, 10 листопада 2018 року Павловського заарештували у справі про вбивство Гандзюк. 2 травня 2019 року його випустили з СІЗО під домашній арешт, з обов'язком носити браслет.

    суд СІЗО вбивство арешт Катерина Гандзюк Руслан Рябошапка
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