Обвинуваченого у справі Гандзюк затримала СБУ (фото)



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Фото: пресцентр СБУ

На даний момент дев’ятьом особам повідомлено про підозру

Співробітники Служби безпеки України у співпраці з Офісом генпрокурора затримали колишнього помічника нардепа за підозрою у керівництві злочинною організацією. Ця особа проходить як обвинувачений у справі Катерини Гандзюк. мпро це повідомляє пресцентр СБУ.

Співробітники СБУ встановили, що особи, які підозрюються у нападі на Катерину Гандзюк, причетні й до вчинення інших тяжких злочинів. Тож обшуки проводяться для отримання додаткових доказів. А керівнику злочинної організації, колишньому помічнику народного депутата України попередніх скликань, повідомлено про підозру. Він затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Фото: пресцентр СБУ

«Розслідування справи вбивства Катерини Гандзюк - резонансне для суспільства, виклик для СБУ і дуже важливий маркер зміни в роботі системи особисто для мене. Це трагічна подія в історії нашої країни і величезне людське горе. Ми докладаємо максимум зусиль для того, щоб не тільки виконавці, а й замовники були притягнуті до відповідальності найближчим часом», - заявив голова СБУ Іван Баканов.

Також СБУ провела обшуки у голови Херсонської обласної Ради, колишнього голови Херсонської ОДА, його заступника та інших осіб.

На даний момент дев’ятьом особам повідомлено про підозру.

Як повідомлялось раніше, затримано колишнього помічника ексдепутата Верховної Ради Миколи Паламарчука («Блок Петра Порошенка») Ігоря Павловського.