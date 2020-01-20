Справа про вбивство Гандзюк: обшуки пройшли у Мангера, Гордєєва і Рищука



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У квітні Владиславу Мангеру «пом’якшили» підозру, і з того часу йому інкримінують замовлення нанесення тяжких тілесних ушкоджень, а не вбивства

Загалом було проведено понад 30 обшуків

Співробітники Служби безпеки України в ході спецоперації в Херсоні провели обшуки у голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера, колишнього голови Херсонської ОДА Андрія Гордеєва та його заступника Євгена Рищука. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

У ході спецоперації в Херсоні 20 січня проведено понад 30 обшуків та оголошено 9 підозр. Були проведені обшуки з метою відшукання додаткових доказів у кримінальному провадженні за фактом нападу на Катерину Гандзюк.

«Також СБУ провела обшуки у голови Херсонської обласної ради, колишнього голови Херсонської ОДА, його заступника та інших осіб», - повідомили в СБУ.

Раніше повідомлялося, що експомічника нардепа затримали в ході спецоперації в Херсоні. Йому оголосили підозру і він також проходить по справі вбивства Катерини Гандзюк. Скоріше від усього, мова йде про Ігоря Павловського, колишнього помічника нардепа Миколи Паламарчука.

Нагадаємо, що до цієї спецоперації долучили Нацгвардію. Повідомлялося, що було повідомлено про підозру керівнику злочинної організації, колишньому помічнику народного депутата України попередніх скликань з метою припинення діяльності злочинної організації, який вже проходить по справі Гандзюк.

Нагадаємо, херсонську активістку Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було вражено 40% тіла. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада померла. 25 листопада Мангеру, якого підозрюють у замовленні злочину проти Катерини Гандзюк, зменшили заставу з 2,5 мільйонів гривень до понад 1 мільйона.

Як відомо, видання Gazeta Wyborcza внесло вбиту українську активістку Катерину Гандзюк до переліку 120 відомих поляків та іноземців, що втратили життя за останній рік.