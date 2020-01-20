Вбивство Гандзюк: затримано колишнього помічника нардепа Паламарчука Павловського



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У2019 році суд відпустив з-під варти і відправив під домашній арешт Ігоря Павловського, підозрюваного у причетності до вбивства Гандзюк

Ігорю Павловському повідомлено про нову підозру як керівнику злочинної організації

Правоохоронні органи затримали колишнього помічника ексдепутата Верховної Ради Миколи Паламарчука («Блок Петра Порошенка») Ігоря Павловського, підозрюваного у причетності до вбивства виконуючої обов'язки керуючого справами мерії Херсона, антикорупційної активістки Катерини Гандзюк. Про це сказано у повідомленні пресслужби Офісу генпрокурора.

Йому повідомлено про нову підозру як керівнику злочинної організації.

Крім того, про підозру повідомили ще вісьмом особам.

Загалом правоохоронці провели близько 30 обшуків у справах про напад на громадян, під час яких вилучено вогнепальну зброю та інші речі.

На сьогодні слідчі та процесуальні дії тривають.

Як повідомлялось, у 2019 році суд відпустив з-під варти і відправив під домашній арешт Павловського, підозрюваного у причетності до вбивства Гандзюк.

Нагадаємо, херсонську активістку Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було вражено 40% тіла. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада померла. Виконавців злочину було засуджено. Виконавців злочину було засуджено. У справі про вбивство Гандзюк також фігурують голова Херсонської облради Владислав Мангер і колишній помічник народного депутата Миколи Паламарчука Ігор Павловський. Ігор Павловський, якому слідство інкримінує навмисне приховування інформації про вбивство активістки Катерини Гандзюк, 15 жовтня вчетверте не з'явився на підготовче засідання райсуду Одеси, мотивуючи це перебуванням на лікарняному.

25 листопада Мангеру, якого підозрюють у замовленні злочину проти Катерини Гандзюк, зменшили заставу з 2,5 мільйонів гривень до понад 1 мільйона.

Як відомо, видання Gazeta Wyborcza внесло вбиту українську активістку Катерину Гандзюк до переліку 120 відомих поляків та іноземців, що втратили життя за останній рік.