Пентагон прокоментував намір України купити нової партії Javelin



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У США нагадали про всебічну підтримку України

У Пентагоні поки не укладали жодних нових угод з Україною про придбання додаткової партії протитанкових ракетних комплексів Javelin, але не виключили можливість здійснення такої угоди. Про це повідомили в управлінні зі зв'язків з громадськістю Канцелярії міністра оборони США, пише УНН.

«Ми продовжуємо оцінювати конкретні потреби українських Збройних сил у співпраці з урядом України і нашими партнерами в рамках процесу створення Об'єднаного багатонаціонального координаційного комітету (Multinational Joint Commission)», - зазначили в управлінні.



У міністерстві також підкреслили, що Сполучені Штати як і раніше прихильні підтримці України за допомогою надійних програм навчання, постачання обладнання і всіляких консультацій.



«Що ж стосується потенційної угоди з міжнародних військових продажів США Україні додаткових систем Javelin, нам поки нічого повідомляти. Якщо буде досягнута нова угода, мої колеги з Державного департаменту США можуть надати будь-яку додаткову інформацію, як тільки Конгрес США буде повідомлений», - повідомив представник Пентагону.



У той же час у відомстві нагадали про торішню угоду США з Україною про придбання установок.



Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко заявив, що доручив міністру оборони Степану Полтораку прискорити переговори щодо закупівлі в США нової партії протитанкових ракетних комплексів Javelin.

Спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер напередодні у Брюсселі заявив, що Сполучені Штати Америки можуть розглянути можливість подальших поставок Україні летальної зброї.

Раніше командувач збройними силами США в Європі і головнокомандувач Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі, генерал Кертіс Скапаротті допустив можливість поставок Україні «морських систем» озброєння у зв'язку з ситуацією навколо Керченської протоки.

Зазначимо, що Міноборони США хоче виділити українській армії $250 млн

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