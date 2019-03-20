  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Пентагон прокоментував намір України купити нової партії Javelin

    • Розсилка
    Пентагон прокоментував намір України купити нової партії Javelin

    У США нагадали про всебічну підтримку України

    У Пентагоні поки не укладали жодних нових угод з Україною про придбання додаткової партії протитанкових ракетних комплексів Javelin, але не виключили можливість здійснення такої угоди. Про це повідомили в управлінні зі зв'язків з громадськістю Канцелярії міністра оборони США, пише УНН.

    «Ми продовжуємо оцінювати конкретні потреби українських Збройних сил у співпраці з урядом України і нашими партнерами в рамках процесу створення Об'єднаного багатонаціонального координаційного комітету (Multinational Joint Commission)», - зазначили в управлінні. 

    У міністерстві також підкреслили, що Сполучені Штати як і раніше прихильні підтримці України за допомогою надійних програм навчання, постачання обладнання і всіляких консультацій. 

    «Що ж стосується потенційної угоди з міжнародних військових продажів США Україні додаткових систем Javelin, нам поки нічого повідомляти. Якщо буде досягнута нова угода, мої колеги з Державного департаменту США можуть надати будь-яку додаткову інформацію, як тільки Конгрес США буде повідомлений», - повідомив представник Пентагону. 

    У той же час у відомстві нагадали про торішню угоду США з Україною про придбання установок. 

    Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко заявив, що доручив міністру оборони Степану Полтораку прискорити переговори щодо закупівлі в США нової партії протитанкових ракетних комплексів Javelin.

    Спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер напередодні у Брюсселі заявив, що Сполучені Штати Америки можуть розглянути можливість подальших поставок Україні летальної зброї.

    Раніше командувач збройними силами США в Європі і головнокомандувач Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі, генерал Кертіс Скапаротті допустив можливість поставок Україні «морських систем» озброєння у зв'язку з ситуацією навколо Керченської протоки.

    Зазначимо, що Міноборони США хоче виділити українській армії $250 млн

     Читайте також: 
    Володимир Горбулін: Світової війни не буде, бо Путін дуже любить життя


     

    Читайте також
    Петро Порошенко США НАТО зброя військова техніка Курт Волкер Пентагон озброєння
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ