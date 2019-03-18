США готові продати Україні ще більше Javelin – Волкер



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Переносний протитанковий ракетний комплекс Javelin вже перебуває на озброєнні ЗСУ

Представник Держдепу США наголосив, що країні треба посилити повітряну оборону

Сполучені Штати Америки можуть розглянути можливість подальших поставок Україні летальної зброї.

Про це заявив спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер під час онлайн-брифінгу у Брюсселі.

«Україна висловила зацікавленість у покупці більшої кількості систем (Javelin). Це можливо», - відзначив Волкер, розповідаючи про вже здійснені поставки.

«Нам також потрібно розглянути такі речі, як повітряна та берегова оборона», - додав представник Держдепу США.

«Це може бути будь-що, що необхідне Україні для створення сучасної можливості захистити себе та запобігти подальшій агресії проти своєї території», - додав Курт Волкер.

Також Волкер заявив, що санкції проти Росії будуть періодично посилюватися, якщо тривала окупація Криму та її агресивні дії Росії проти України не будуть зупинені.

Нагадаємо, що відповідно до проекту фінансування американського флоту на 2020 рік чисельний склад цього роду військ знову буде складати 300 кораблів.

Раніше командувач збройними силами США в Європі і головнокомандувач Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі, генерал Кертіс Скапаротті допустив можливість поставок Україні «морських систем» озброєння у зв'язку з ситуацією навколо Керченської протоки.

Зазначимо, що Міноборони США хоче виділити українській армії $250 млн

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