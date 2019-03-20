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    Порошенко доручив прискорити закупівлю нових Javelin

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    Порошенко доручив прискорити закупівлю нових Javelin

    Україна хоче купити в США нову партію ракетних комплексів Javelin

    Президент Петро Порошенко доручив міністру оборони Степану Полтораку прискорити переговори щодо закупівлі в США нової партії протитанкових ракетних комплексів Javelin.

    Про це Порошенко повідомив під час робочої поїздки на Хмельниччину, повідомляє прес-служба президента.

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    «Вірю, що турецькі бойові дрони, американські «Джавеліни», інші позиції, які постачають нам наші партнери, вітчизняні вироби оборонно-промислового комплексу значно підвищать ціну брутальної агресії Кремля проти України», - сказав Порошенко.

    «Доручаю, пане міністре, прискорити переговори про нові закупівлі (комплексів Javelin. – ред.) в наших американських партнерів», - додав він.

    Днями спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер не виключив можливість подальших поставок зброї Україні. «Україна висловила зацікавленість у покупці більшої кількості систем (Javelin). Це можливо», - наголосив він.

    Верховний головнокомандувач об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі генерал Кертіс Скапарротті раніше заявив, що США розглядають надання додаткової летальної зброї Україні для протистояння морській агресії Росії після інциденту в районі Керченської протоки.

    1 березня 2018 року Держдеп США схвалив продаж Україні переносних протитанкових ракетних комплексів «Джавелін» на суму $47 мільйонів.

    У травні 2018 року держсекретар США Майк Помпео заявив, що Вашингтон підтримує надання Україні оборонної зброї в майбутньому.

     

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