Пентагон виділив 1 млрд доларів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою



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Тепер на кордоні мають побудувати стіну, яку обіцяв під час своєї передвиборної кампанії Дональд Трамп

Гроші підуть на будівництво ділянки протяжністю близько 91 км і висотою майже 5,5 м між Юмою (Арізона) та Ель-Пасо (Техас)

Міністерство оборони США виділило 1 млрд доларів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

Про це повідомляє прес-служба Пентагону.

Зазначається, що в. о. глави Пенгатона Патрік Шанахан дозволив використовувати 1 млрд доларів з коштів відомства для будівництва стіни на кордоні з Мексикою. Зокрема, він доручив командувачу інженерними військами приступити до планування і виконання цієї програми.

Кошти виділяються для підтримки міністерства внутрішньої безпеки, а також митної та прикордонної служб.

Також повідомляється, що гроші підуть на будівництво ділянки протяжністю близько 91 км і висотою майже 5,5 м між Юмою (Арізона) та Ель-Пасо (Техас). Частину коштів спрямують на поліпшення доріг і штучного освітлення в цьому районі.

Це рішення прийняте в обхід Конгресу, пише ВВС. Сенатори-демократи вже обурилися, що Пентагон не звертався за дозволом до відповідних комітетів, перш ніж приймати таке рішення.

Тепер на кордоні мають побудувати стіну, яку обіцяв під час своєї передвиборної кампанії Дональд Трамп. Він називає ситуацію на південному кордоні «кризою» і наполягає на необхідності фізичного бар'єра, щоб зупинити перехід злочинців до США.

Критики кажуть, що ця політика призвела до надзвичайної ситуації на кордоні.

Дональд Трамп оголосив надзвичайну ситуацію 15 лютого після того, як Конгрес відмовив йому у виділенні 5,7 млрд доларів для будівництва стіни. Тож через Пентагон він прагне обійти Конгрес і побудувати стіну завдяки військовому фінансуванню.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що на кордоні з Мексикою планується побудувати сталеву, а не бетонну стіну.

Джерело: РБК-Україна