  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Пентагон виділив гроші на будівництво стіни Трампа

    • Розсилка
    Пентагон виділив гроші на будівництво стіни Трампа

    Міноборони США заключило три контракти на загальну суму близько $986 млн

    Міноборони США виділило гроші на прохання американського лідера Дональда Трампа на зведення стіни на кордоні з Мексикою.

    Про це повідомляє прес-служба відомства.

    Уточнюється, що міноборони заключило три контракти на загальну суму близько $986 млн.

    Відзначається, що контракт на $789 млн був укладений з техаської SLSCO Ltd., яка побудує ділянку стіни в районі міста Санта-Тереза в штаті Нью-Мексико.

    Другий контракт на $ 187 млн дістався компанії Barnard Construction Co. Inc., яка буде зводити загородження в районі міста Юма в штаті Арізона.

    В районі будівництва, біля міст Юма і Ель-Пасо, поліпшать дороги, встановлять освітлення і введуть додаткові патрулі прикордонників. Загальна довжина проектованого бар’єру складе приблизно 91 кілометр.

    Будівельні роботи будуть закінчені восени 2020 року, додали у відомстві. 

    США дороги Міноборони Дональд Трамп гроші будівництво Мексика Пентагон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ