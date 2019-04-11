Пентагон виділив гроші на будівництво стіни Трампа
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Міноборони США заключило три контракти на загальну суму близько $986 млн
Міноборони США виділило гроші на прохання американського лідера Дональда Трампа на зведення стіни на кордоні з Мексикою.
Про це повідомляє прес-служба відомства.
Уточнюється, що міноборони заключило три контракти на загальну суму близько $986 млн.
Відзначається, що контракт на $789 млн був укладений з техаської SLSCO Ltd., яка побудує ділянку стіни в районі міста Санта-Тереза в штаті Нью-Мексико.
Другий контракт на $ 187 млн дістався компанії Barnard Construction Co. Inc., яка буде зводити загородження в районі міста Юма в штаті Арізона.
В районі будівництва, біля міст Юма і Ель-Пасо, поліпшать дороги, встановлять освітлення і введуть додаткові патрулі прикордонників. Загальна довжина проектованого бар’єру складе приблизно 91 кілометр.
Будівельні роботи будуть закінчені восени 2020 року, додали у відомстві.