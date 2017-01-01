Перед будівлею КДМА з’явився «Почекун»

Активісти встановили пам'ятник, вимагаючи від влади міста створення механізму якіснішого надання комунальних послуг

У четвер, 30 листопада, під будівлею Київської держміськадміністрації активісти встановили пам'ятник «Почекуну». Активісти встановили пам'ятник, вимагаючи від влади міста створення механізму якіснішого надання комунальних послуг. Перед акцією активісти збирали серед киян підписи до вимоги створення реального механізму