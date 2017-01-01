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    Перед будівлею КДМА з’явився «Почекун»

    Активісти встановили пам'ятник, вимагаючи від влади міста створення механізму якіснішого надання комунальних послуг
    У четвер, 30 листопада, під будівлею Київської держміськадміністрації активісти встановили пам'ятник «Почекуну». Активісти встановили пам'ятник, вимагаючи від влади міста створення механізму якіснішого надання комунальних послуг. Перед акцією активісти збирали серед киян підписи до вимоги створення реального механізму
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    Пам'ятник &laquo;Почекуну&raquo; біля КМДА
    Фото: Уніан
    Пам'ятник «Почекуну» біля КМДА

    Активісти встановили пам'ятник, вимагаючи від влади міста створення механізму якіснішого надання комунальних послуг

    У четвер, 30 листопада, під будівлею Київської держміськадміністрації активісти встановили пам'ятник «Почекуну».

    Активісти встановили пам'ятник, вимагаючи від влади міста створення механізму якіснішого надання комунальних послуг.

    Перед акцією активісти збирали серед киян підписи до вимоги створення реального механізму контролю за якістю послуг ЖКГ. 

    У лютому цього року влада Дніпра повідомила, що планує встановити у місті скульптуру «Почекуна».

    «Почекун» - скульптура нідерландської художниці Маргріт ван Бріфорт, створена 2016 року. З часом фото скульптури набуло популярності в інтернеті і стало мемом.

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    Перед будівлею КДМА з’явився «Почекун»
    Перед будівлею КДМА з’явився «Почекун»
    Перед будівлею КДМА з’явився «Почекун»
    Перед будівлею КДМА з’явився «Почекун»
    Перед будівлею КДМА з’явився «Почекун»
    Перед будівлею КДМА з’явився «Почекун»
    Перед будівлею КДМА з’явився «Почекун»

    Джерело: Громадське

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