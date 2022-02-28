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    Переговори з окупантом: трансляція перервана

    Переговори з окупантом: трансляція перервана
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    Ключове питання перемовин – негайне припинення вогню та відведення військ із території України

    У ці хвилини відбуваються переговори української делегації з представниками Російської Федерації, які прибули в район українсько-білоруського кордону для участі в переговорах.

    Ключове питання перемовин – негайне припинення вогню та відведення військ із території України.

    До складу делегації увійшли: голова фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія, міністр оборони України Олексій Резніков, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі Андрій Костін, народний депутат Рустем Умєров та заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький.

    Трансляція перемовин розпочалась, але відразу після вступної частини представника білоруського президента її зупинили.

    Як повідомляється у Тelegram Зеленського, в ході телефонної розмови з Олександром Лукашенко, вони домовилися про зустріч делегацій України та Росії.

    Зустріч делегацій відбувається на українсько-білоруському кордоні, в районі річки Прип'ять. «Лукашенко взяв на себе відповідальність за те, що на час проїзду, переговорів та повернення української делегації всі літаки, гелікоптери та ракети, розміщені на білоруській території, залишаться на землі», – йдеться у повідомленні.

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    Теги: міністр депутат Олексій Резніков Давид Арахамія Михайло Подоляк #stoprussia
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    Переговори з окупантом: трансляція перервана