Як відрізнити український гелікоптер від ворожого: інструкція
На українських гвинтокрилах зображені розпізнавальні знаки України
фото: телеграм-канал Верховної Ради
На гелікоптерах окупантів усі написи та розпізнавальні знаки зафарбовані
Офіційний телеграм-канал Верховної Ради України опублікував інструкцію з поясненням, як відрізнити українські гвинтокрили від російських.
На українських гвинтокрилах зображені розпізнавальні знаки України, на армійських – білі смуги на хвостовій балці, зазначається у повідомленні.
На гелікоптерах окупантів усі написи та розпізнавальні знаки зафарбовані, «ніби це прибульці з темного боку Місяця». Гелікоптери агресора можуть бути сірими або в зеленому камуфляжі.