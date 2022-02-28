Як відрізнити український гелікоптер від ворожого: інструкція

На гелікоптерах окупантів усі написи та розпізнавальні знаки зафарбовані

Офіційний телеграм-канал Верховної Ради України опублікував інструкцію з поясненням, як відрізнити українські гвинтокрили від російських.

На українських гвинтокрилах зображені розпізнавальні знаки України, на армійських – білі смуги на хвостовій балці, зазначається у повідомленні.

На гелікоптерах окупантів усі написи та розпізнавальні знаки зафарбовані, «ніби це прибульці з темного боку Місяця». Гелікоптери агресора можуть бути сірими або в зеленому камуфляжі.