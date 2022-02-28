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    Як відрізнити український гелікоптер від ворожого: інструкція

    На українських гвинтокрилах зображені розпізнавальні знаки України - Як відрізнити український гелікоптер від ворожого: інструкція
    На українських гвинтокрилах зображені розпізнавальні знаки України
    фото: телеграм-канал Верховної Ради

    На гелікоптерах окупантів усі написи та розпізнавальні знаки зафарбовані

    Офіційний телеграм-канал Верховної Ради України опублікував інструкцію з поясненням, як відрізнити українські гвинтокрили від російських.

    На українських гвинтокрилах зображені розпізнавальні знаки України, на армійських – білі смуги на хвостовій балці, зазначається у повідомленні.

    На гелікоптерах окупантів усі написи та розпізнавальні знаки зафарбовані, «ніби це прибульці з темного боку Місяця». Гелікоптери агресора можуть бути сірими або в зеленому камуфляжі.

    Теги: Росія війна гелікоптер транспорт #stoprussia
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    Як відрізнити український гелікоптер від ворожого: інструкція