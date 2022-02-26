«Путін лютує. Ракет мало, зброї не вистачає, немає сировини», – Ілля Пономарьов

«Зіткнувшись із запеклим опором, російська армія перебуває у шоці»

Колишній російський депутат Ілля Пономарьов зазначає, що в Україні Путін розраховував на бліцкриг та «легку прогулянку». Про це він написав у себе на сторінці у Facebook.

Тепер же, зіткнувшись із запеклим опором, російська армія перебуває у шоці, але все ще сподівається на паніку в Україні. Завданням українців має стати придушення панічних настроїв. Протриматись треба буде максимум дев'ять днів, вважає Пономарьов.

«Вночі була нарада. Путін на Уралі. Бізнесменів скликають спеціально на наради, щоби ніхто не полетів у паніці. З аеропортів на приватних бортах їх не випускають. Заздалегідь було знайдено та пристріляно всі укріплення з боку України. Тактичний план був. Сподівалися все взяти за 1−4 дні», – зазначає екснардеп РФ.

За даними Пономарьова, війна коштує РФ на день 20 млрд дол. Він також зазначає, що у Путіна ракет мало.

«Вистачить дня на 3−4 максимум. Їх бережуть. Зброї вже не вистачає. Тульський завод та інші 2 заводи Ротенберга неспроможні виконати замовлення на зброю. Гвинтівки та кулі. Фізично. Зброї не вистачає. Наступну зброю реально отримати через 3−4 місяці. Нема сировини. Тобто можливо і довше», – зауважив він.

За даними Пономарьова, раніше постачання були з Словенії переважно, Фінляндії та Німеччини. Їх зараз заблокували. Обговорили, що якщо Україна вистоїть 10 днів, то доведеться сідати на стіл переговорів. Бо не вистачає ані грошей, ані зброї, ані ресурсів. Санкцій особливо не бояться.

«Весь план – надія на паніку. І що здадуться самі чи Зеленський втече», – додає він.