Кремль погрожує: Україна відмовилася від переговорів, війна буде сильнішою

Путін тепер посилить агресію проти України

Кремль офіційно заявив, що Україна відмовилася від переговорів із Росією. Також у повідомленні йдеться, що очільник країни-агресорки Володимир Путін посилить агресію проти України.

Удень 25 лютого президент України Володимир Зеленський виступив із черговим зверненням щодо ситуації із російським вторгненням. Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів, щоб зупинити загибель людей.

Згодом стало відомо, що Путін хоче вести переговори із Зеленським. Він готовий направити у Мінськ російську делегацію для переговорів з Україною. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що очікує Путіна та Зеленського в Мінську.

Глава МЗС Росії Сергій Лавров пояснив причину повномасштабного вторгнення до України. За словами, головного дипломата Кремля, інтересом Росії є «незалежність українського народу». Міністр також розшифровував, що криється за цим цинічним формулюванням. Насправді Кремль хоче встановити в Україні свій уряд.

Колишній російський депутат Ілля Пономарьов зазначає, що Путін розраховував на бліцкриг та «легку прогулянку», а нарвався на патріотів України, які готові до смерті боронити незалежну державу.

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