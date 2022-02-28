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    У Києві судові охоронці затримали двох диверсантів

    Судові охоронці затримали диверсантів - У Києві судові охоронці затримали двох диверсантів
    Судові охоронці затримали диверсантів
    фото пресслужба

    Для з’ясування всіх обставин затриманих доправили до управління Нацполіції

    Співробітники Територіального управління Служби судової охорони у місті Києві та Київській області затримали двох підозрілих осіб, які 27 лютого, здійснювали розвідувальні заходи будівлі вищого органу системи правосуддя держави.

    Чоловіки ходили поруч з будівлею Вищої ради правосуддя, проводили зйомку об’єкта на мобільні телефони та намагалися перевірити технічні укріплення споруди.

    Судові охоронці столичного регіону затримали підозрілих осіб і викликали Національну поліцію. В ході перевірки документів з’ясувалося, що один із затриманих є громадянином суміжної держави, політичне керівництво якої надало територію своєї країни для збройної агресії російської федерації проти України, а інший – громадянин України, мешканець однієї зі східних областей.

    Для з’ясування всіх обставин затриманих доправили до управління Нацполіції.

    Як раніше повідомлялося, угруповання військ оборони Києва розгорнуло щільну та багаторівневу систему захисту столиці.

    Теги: Київ війна правосуддя #stoprussia
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    У Києві судові охоронці затримали двох диверсантів