У Києві судові охоронці затримали двох диверсантів

Для з’ясування всіх обставин затриманих доправили до управління Нацполіції

Співробітники Територіального управління Служби судової охорони у місті Києві та Київській області затримали двох підозрілих осіб, які 27 лютого, здійснювали розвідувальні заходи будівлі вищого органу системи правосуддя держави.

Чоловіки ходили поруч з будівлею Вищої ради правосуддя, проводили зйомку об’єкта на мобільні телефони та намагалися перевірити технічні укріплення споруди.

Судові охоронці столичного регіону затримали підозрілих осіб і викликали Національну поліцію. В ході перевірки документів з’ясувалося, що один із затриманих є громадянином суміжної держави, політичне керівництво якої надало територію своєї країни для збройної агресії російської федерації проти України, а інший – громадянин України, мешканець однієї зі східних областей.

Для з’ясування всіх обставин затриманих доправили до управління Нацполіції.

Як раніше повідомлялося, угруповання військ оборони Києва розгорнуло щільну та багаторівневу систему захисту столиці.