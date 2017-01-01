Перекладач Гройсмана Єжов планував втекти з України

Прем’єр зазначив, що СБУ протягом півроку шукала «джерело витоку інформації»

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що підозрюваний у державній зраді перекладач Станіслав Єжов збирався залишити територію України. Про це він заявив в інтерв’ю одному з телеканалів. Говорячи про затримання Єжова, очільник уряду зазначив, що СБУ протягом півроку шукала «джерело



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Станіслав Єжов у суді

Прем’єр зазначив, що СБУ протягом півроку шукала «джерело витоку інформації»

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що підозрюваний у державній зраді перекладач Станіслав Єжов збирався залишити територію України.

Про це він заявив в інтерв’ю одному з телеканалів.

Говорячи про затримання Єжова, очільник уряду зазначив, що СБУ протягом півроку шукала «джерело витоку інформації».

«Півроку ми шукали джерело витоку інформації і лише кілька тижнів тому стало відомо, хто це», - зазначив Гройсман.

За його словами, Єжова затримали оскільки «за наявною у СБУ інформацією він збирався залишити Україну».

Прем’єр додав, що здивований затриманням Єжова «під камери», оскільки «на задньому дворі уряду чекала машина». Однак він ухилився від відповіді на питання, кому вигідно робити затримання Єжова публічним.

Раніше стало відомо, що Єжов не допускався до інформації «для службового користування».

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки України виявила в Кабінеті міністрів російського шпигуна.

Підозрюваного затримали ввечері 20 грудня. Він працював особистим перекладачем прем'єра Гройсмана.

Гройсман підтвердив, що у секретаріаті Кабміну виявили іноземного шпигуна і подякував працівникам СБУ за професійність та пильність.

21 грудня Єжову було оголошено про підозру.

Джерело: УНН