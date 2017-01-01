Перекладач Гройсмана Єжов не допускався до інформації «для службового користування»

Раніше Єжов працював у посольстві України в США, а також в Адміністрації президента України та апараті Верховної Ради

Підозрюваний у співпраці зі спецслужбами Російської Федерації перекладач прем'єр-міністра Володимира Гройсмана Станіслав Єжов не працював з інформацією з грифом «для службового користування», йдеться у відповіді секретаріату Кабінету Міністрів України на запит агентства «Інтерфакс-Україна». Згідно з інформацією секретаріату



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Станіслав Єжов у суді

Раніше Єжов працював у посольстві України в США, а також в Адміністрації президента України та апараті Верховної Ради

Підозрюваний у співпраці зі спецслужбами Російської Федерації перекладач прем'єр-міністра Володимира Гройсмана Станіслав Єжов не працював з інформацією з грифом «для службового користування», йдеться у відповіді секретаріату Кабінету Міністрів України на запит агентства «Інтерфакс-Україна».

Згідно з інформацією секретаріату Кабміну, Єжова було звільнено з посади заступника керівника протоколу прем'єра 21 грудня.

Посада, на якій перебував Єжов, не передбачала надання доступу до державної таємниці, і його не було надано Єжову.

«За інформацією протоколу прем'єр-міністра України, за час перебування на посаді обробка документів із грифом «для службового користування» Єжову Станіславу Станіславовичу не доручалася», - йдеться у відповіді на запит.

Як повідомлялося, працівники контррозвідки СБУ ввечері 20 грудня затримали на робочому місці чиновника секретаріату Кабміну - Єжова. «Правоохоронці встановили, що чиновник був завербований російськими спецслужбами під час тривалого закордонного відрядження. Оперативники СБУ задокументували, що чиновник за завданням російських кураторів збирав за допомогою спеціального обладнання інформацію про діяльність урядових структур. Отримані дані зловмисник передавав кураторам через електронні канали зв'язку», - повідомили в прес-центрі СБУ.

Затриманому було повідомлено про підозру в скоєнні злочину за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада), що передбачає запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без альтернативи.

Єжов неодноразово виконував функції особистого перекладача прем'єра на різних міжнародних зустрічах і під час закордонних поїздок.

Раніше він працював у посольстві України в США, а також в Адміністрації президента України та апараті Верховної Ради.