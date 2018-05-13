Переможниця «Євробачення-2018» зламала головний трофей конкурсу

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Інцидент стався одразу після того, як Сальвадор Собрал вручив Барзілай трофей

Переможниця «Євробачення-2018» Нетта Барзілай з Ізраїлю після свого тріумфу на музичній першості дала прес-конференцію.

У розмові з журналістами тріумфаторка конкурсу зізналася, що перш за все на «Євробаченні» конкурувала сама з собою, а не з кимось іншим. Почувши, що вона перемогла, Нетта зізналася, що спочатку все було наче у чорному помутнінні.

Також виконавиця окремо подякувала ЛГБТ-спільноті, яка її активно підтримувала і амбасадором якої вона є. Нетта поділилася, що вона з повагою ставиться до людей нетрадиційної сексуальної орієнтації та навіть збирається взяти участь у прайді в Тель-Авіві.

«Я ціную їх. Більшість у моїй команді, більша частина моєї команди… Вони піклуються про мене і підтримують мене протягом усіх цих важких часів. Частина спільноти. Я ніхто без них, без їхньої енергії, я виступатиму для них до кінця свого життя. І я буду на наступному прайді у Тель-Авіві. Приїжджайте на прайд-парад, на парад кохання», - закликала артистка.

Щодо того, який меседж прагнула донести Нетта до людей, вона відповіла, що головне бути собою.

«Головне моє послання – бути собою. Я поважаю себе незалежно від свого розміру. Неважливо, який у мене настрій, який мій голос – це не головне. Я маю бути собою і маю слухати себе, як я хочу створювати музику», - сказала Барзілай.

А от що першою чергою дівчина зробить, коли повернеться до рідного Ізраїлю, вона відповіла коротко: «Хумус».

Наостанок Нетта поділилася, що після перемоги першою чергою зустрінеться зі своїми фанами, які її активно підтримували.

Цікаво, що під час прес-конференції супервайзер «Євробачення» Йон Ула Санд вручив Нетті ще один трофей – «кришталевий мікрофон». Як з’ясувалося, той, що Нетті вручив переможець «Євробачення-2017» Сальвадор Собрал – зламався.

Не лишила без коментаря Нетта й слова Собрала щодо її виступу. Нагадаємо, раніше Сальвадор сказав, що вважає пісню Барзілай «жахливою».

«Щодо Сальвадора, я відчула, що він поважає мене, коли передавав мені мікрофон, я читала про те, що він сказав про мою пісню. Я відчувала, що він поважає мене і я надсилаю йому лише любов», - сказала Нетта.

Після цих слів до дівчини підійшов Йон Ула Санд і віддав їй новенький кришталевий мікрофон.

«Я чув, що твій трофей зламався, тож я приніс тобі ще один», - сказав супервайзер «Євробачення» і привітав Нетту з перемогою.

У неділю, 13 травня в столиці Португалії, Лісабоні завершився фінал «Євробачення-2018», в ході якого переможцем міжнародного пісенного конкурсу став представниця Ізраїлю Нетта Барзілай.

Україну на «Євробаченні-2018» представив співак Melovin з композицією «Under The Ladder», який посів сьоме місце за результатами голосування глядачів і 26 місце - за оцінками професійного журі. В результаті Melovin зайняв 17-е місце з 26 можливих.

Виступ співака Melovinвід України на Євробаченні 2018 - був дуже ефектним і яскравим. Весь номер побудований навколо високої конструкції - на її вершині стоїть срібний рояль з крилами. На початку номера Melovin звільнився від кокона, а також грав на роялі під час того, як навколо нього горіли сходи.

Джерело: ТСН