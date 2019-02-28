Перші дні весни в Україні: від мокрого снігу до +8



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2-3 березня в Україні буде дещо прохолодно

Стало відомо, якою буде погода в Україні: у перший день весни, завтра, 1 березня, очікується місцями мокрий сніг, повітря подекуди прогріється до +8 градусів. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у Facebook.

Як зазначила синоптик, на погоду впливатиме циклон з північного сходу. Він принесе, зокрема, вітер та опади. На території України очікується від 0 до 3 градусів тепла, а на Півдні та Заході +3-8 градусів. Мокрий сніг, невеликий переважно, пройде на Сході, Півночі та у більшості центральних областей.

Повідомляється, що у західних областях, в Одеській та Миколаївській областях та в Криму 1 березня передбачається суха погода.

Діденко пише, що 2-3 березня в Україні похолодає, вночі до -4-10 градусів. Проте вже вдень 3 березня почне теплішати.

У Києві перше березня буде вітряним, вологим та прохолодним. У денні години 0+2 градуси. У суботу в столиці похолодає до морозу, в ніч на неділю - також буде морозно, а ось вдень 3 березня потепліє до +3-5 градусів.

Нагадаємо, що в останній день календарної зими, 28 лютого, повітря прогріється до +11 градусів. Істотних опадів сьогодні не очікується, лише у східних, Сумській, Чернігівській та Полтавській областях вдень невеликий дощ та мокрий сніг.