Першим голосуванням у вересні має бути оновлення ЦВК – Геращенко



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Фото: РБК-Україна Ірина Геращенко у Верховній Раді

Дев’ята сесія Верховної Ради відкриється 4 вересня

У вересні першим голосуванням народних обранців у Верховній Раді має бути питання оновлення складу Центрвиборчкому.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі у ТКГ у Мінську Ірина Геращенко

«Читаю в стрічці справедливі обурення, що нинішній склад ЦВК гальмує децентралізацію. Обурюються ті самі люди, які загальмували оновлення ЦВК», – зауважила Геращенко.

Вона нагадала, що фракція БПП вимагала негайного голосування за новий склад ЦВК нинішньої сесії.

«Готові були голосувати також «Самопоміч». На жаль, всі інші фракції під різними приводами відмовилися навіть ставити це питання в порядок денний. На жаль, відповідальність за бездіяльність ЦВК – й на нинішній ВР…. тому першим голосуванням в вересні має бути саме оновлення Комісії. Й другим- зняття недоторканості, як виконання виборчої обіцянки всіх партій, присутніх в парламенті», – наголосила Ірина Геращенко.

Зазначимо, що 13 липня Верховна Рада закрила свою восьму сесію. Нині народні депутати перебувають на літніх канікулах. Нова, дев’ята сесія, відкриється 4 вересня.

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