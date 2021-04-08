Перший віцеспікер пропонує проводити засідання Ради онлайн

В Україні був один із перших законопроєктів у Європі, який передбачав онлайнові засідання парламенту

Дистанційний режим запровадили на рівні комітетів – така система зараз добре працює

Засідання Верховної Ради у виняткових випадках можна проводити в онлайновому режимі. В чинному регламенті потрібно запровадити можливість дистанційного голосування. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Стефанчук повідомив, що з початком пандемії коронавірусу вніс до парламенту один із перших законопроєктів у Європі, який передбачав можливість у виключних випадках дистанційного проведення засідань парламенту.

«Його не підтримали, хоча цей режим запровадили на рівні комітетів, які тепер у ньому прекрасно працюють. Виходячи з того, що парламент є єдиним законодавчим органом, ми повинні мати запобіжник у разі, якщо Рада не може зібратися і ухвалити важливі рішення. Зокрема, введення надзвичайного стану чи, не дай Бог, воєнного стану. Чинний регламент фактично унеможливлює прийняття таких рішень. А ми маємо запровадити для виключного переліку питань можливість дистанційного голосування», – розповів він.

За словами Стефанчука, не треба нічого вигадувати – такі механізми зараз прекрасно працюють у Європейському парламенті. «Мені відверто було прикро, бо в Україні розробили перший такий законопроєкт у Європі, а ми чекали, поки європейці це запровадять…», – підсумував він.

Також перший віце-спікер розповів, що пропускна здатність парламенту за рік становить від 250 до 350 законодавчих актів.

Стефанчук розповів, що в Верховній Раді можна зареєструвати будь-яку маячню, лише 6% із проєктів, поданих депутатами, стають законами.

Таакож Стефанчук повідомив, що до кінця року в Україні може з’явитися Закон «Про місцевий референдум». Законопроєкт мають вдосконалити за результатами обговорення, він має отримати підтримку на рівні українських та міжнародних інституцій, а потім його внесуть до парламенту.