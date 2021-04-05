Стефанчук спрогнозував, коли буде запущений механізм місцевих референдумів

У червні законопроєкт «Про місцевий референдум» має оцінити Венеційська комісія

До кінця року в Україні може з’явитися Закон «Про місцевий референдум». Законопроєкт мають вдосконалити за результатами обговорення, він має отримати підтримку на рівні українських та міжнародних інституцій, а потім його внесуть до парламенту. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Стефанчук розповів, що закон про всеукраїнський референдум пройшов за тією ж законопроєктною схемою. «Ми мали публічні обговорення, дискусії, цілу низку круглих столів, отримали висновок Венеційської комісії. І в результаті маємо дуже хороший закон. Чому важливо донести загальну ідею законопроєкту на місця? Бо цей закон буде більше стосуватися територіальних громад, ніж закон про всеукраїнський референдум. Було би просто нечесно спустити їм зверху механізм і сказати, що от так вони тепер мають діяти», – розповів він.

Стефанчук пояснив, що законопроєкт «Про місцевий референдум» готували разом із великою кількістю громадських організацій, представниками громадського сектору – «Опори», Реанімаційного пакету реформ та інших.

Стефанчук розповів, що наразі законопроєкт мають три тижні обговорити, після цього проаналізувати його плюси та мінуси. «Паралельно плануємо поїхати в кілька регіонів, особисто обговорити законопроєкт із місцевими радами, особливо з тими, які багато надсилають звернень до парламенту щодо цього. Тут, звісно, буде багато залежати від епідемічної ситуації. Після цього передаємо законопроєкт Венеційській комісії, і дуже сподіваюся, що десь орієнтовно в червні отримаємо її висновок. Можемо подати до «Венеційки» зареєстрований або незареєстрований проєкт – це вже деталі. Але дуже сподіваюся, що до кінця року ми отримаємо цей законодавчий механізм», – сказав Стефанчук.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський наголошує на необхідності ухвалити законодавство про місцеві референдуми. Законопроєкт хочуть виставити на сайті Верховної Ради для національного обговорення.

Раніше Верховна Рада ухвалила закон про народовладдя через всеукраїнський референдум. Громадяни тепер зможуть самі вирішувати питання загальнодержавного значення, вносити зміни до I, III та ХIII розділів Конституції, скасовувати окремі положення чи закони в цілому та змінювати межі території країни.