Стефанчук пообіцяв, що Зеленський підпише закон про референдум – вже не має права ветувати

«Президент уже не має права ветувати закон про референдум» , – Стефанчук

«Президент уже не має права ветувати закон про референдум» , – Стефанчук

Володимир Зеленський закликав нардепів ухвалити закон про референдум, а тепер його не підписує

Президент України Володимир Зеленський найближчим часом підпише Закон «Про народовладдя через всеукраїнський референдум». Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Стефанчук прокоментував, чому Зеленський закликав нардепів ухвалити закон про всеукраїнський референдум, проте із 17 лютого його не підписує.

«Президент уже не має права його ветувати. Мабуть, є якесь політичне бачення. Думаю, що законопроєкт буде підписаний найближчим часом», – сказав він.

На сайті Верховної Ради можна побачити, що 17 лютого закон про всеукраїнський референдум підписав спікер парламенту Дмитро Разумков і того ж дня закон було відправлено на підпис президенту.

Нагадаємо, Верховна Рада 26 січня ухвалила закон про народовладдя через всеукраїнський референдум. За документ проголосували 255 нардепів. Тоді глава фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія навіть погрожував народним депутатам виключенням, якщо вони не будуть голосувати за закон про референдум.

18 червня 2020 року Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт № 3612 про народовладдя через всеукраїнський референдум. Він був поданий і визначений президентом Володимиром Зеленським як невідкладний.

У проєкті закону прописані чотири види всеукраїнського референдуму для: затвердження закону про внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції України;

вирішення питань загальнодержавного значення;

зміни території України;

втрати сили законом України або окремих його положень. Всеукраїнський референдум не допускається щодо законопроєктів з питань податків, бюджету та амністії.

До слова, голова Верховної Ради Дмитро Разумков сумнівається, що найближчим часом в Україні можна провести референдум.