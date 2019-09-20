Першу в Україні бетонну автотрасу оснастили унікальною розміткою



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На бетонці Н-31 Дніпро-Решетилівка застосовуються новітні технології під час нанесення розмітки

Верхній шар білої маркувальної стрічки з широкими чорними краями, виготовленої з міцного полімеру, покритий зносостійкими керамічними кульками і протиковзовими деталями

На першій в Україні бетонній автотрасі почали наносити розмітку за новою технологією, яка забезпечить прекрасну видимість на дорозі за будь-якої погоди і сприятиме безпеці руху.

Про це повідомляється на сайті Служби автомобільних доріг у Полтавській області.

«На нашій бетонці Н-31 #Дніпро_Решетилівка застосовуємо новітні технології під час нанесення розмітки. Ми перші в Україні, хто на цементобетонне покриття наносить міцну стрічку, яка функціонує при будь-яких погодних умовах, у тому числі і в дощ та сніг, забезпечуючи необхідний рівень видимості», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що верхній шар білої маркувальної стрічки з широкими чорними краями, виготовленої з міцного полімеру, покритий зносостійкими керамічними кульками і протиковзовими деталями, що забезпечує максимальне світловідбиття (навіть у вологих умовах), відтак сприяє безпеці дорожнього руху.

Термін експлуатації розмітки набагато довший за ті, що наносяться фарбою чи пластиком.

Траса Дніпро - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка збудована у 60-х роках минулого століття, жодного разу капітально не ремонтувалася. Нею щодоби курсують до 15 тисяч транспортних засобів, більшість з яких великовагові. Асфальтобетонне покриття не витримувало. Тому на державному рівні було прийнято рішення про повну реконструкцію автодороги і зробити її цементобетонною. Ця найсучасніша технологія в Україні застосовується вперше. Гарантія експлуатації покриття – 28 років.

На реалізацію проекту спрямовано рекордний обсяг коштів: у 2017 році - 252 млн грн, у минулому - 1 млрд 41 млн 955 тис. грн, цьогоріч планується ще 800 млн грн.