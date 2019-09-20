Головний офіс Приватбанку пікетують працівники заводу Коломойського



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Приватбанк не є учасником мирової угоди між НБУ і Нікопольським заводом феросплавів і розцінює організований пікет як спробу тиску

У п'ятницю, 20 вересня, співробітники Нікопольського заводу феросплавів, який належить олігарху Ігорю Коломойському, приїхали до Дніпра протестувати під головний офіс державного Приватбанку

Про це у Facebook повідомив прессекретар Приватбанку Олег Серга.

«Вранці 20 вересня 2019 з 7:45 ранку 10 автобусів з робочими Нікопольського заводу феросплавів заводу оточили будівлю головного офісу Приватбанку в Дніпрі. На поточний момент біля будівлі банку страйкують близько 500 людей», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що банкіри поговорили з протестуючими і наголосили, що виконання заводом зобов'язань перед НБУ є наслідком договору поручительства за кредитами рефінансування.

«В ході зустрічі з робітниками заводу, на якій були озвучені позиції сторін, банкіри відзначили, що виконання підприємством своїх зобов'язань перед НБУ є наслідком договору поручительства за кредитами рефінансування, отриманих власниками банку до його націоналізації 10 років тому, коли і банк і завод належали одній групі власників», - пояснили в банку.

У Приватбанку розцінюють це як спробу тиску, адже він, банк, не є учасником угоди про врегулювання даного спору між НБУ і Нікопольським заводом феросплавів.