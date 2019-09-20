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    Головний офіс Приватбанку пікетують працівники заводу Коломойського

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    Головний офіс Приватбанку пікетують працівники заводу Коломойського

    Приватбанк не є учасником мирової угоди між НБУ і Нікопольським заводом феросплавів і розцінює організований пікет як спробу тиску

    У п'ятницю, 20 вересня, співробітники Нікопольського заводу феросплавів, який належить олігарху Ігорю Коломойському, приїхали до Дніпра протестувати під головний офіс державного Приватбанку

    Про це у Facebook повідомив прессекретар Приватбанку Олег Серга.

    «Вранці 20 вересня 2019 з 7:45 ранку 10 автобусів з робочими Нікопольського заводу феросплавів заводу оточили будівлю головного офісу Приватбанку в Дніпрі. На поточний момент біля будівлі банку страйкують близько 500 людей»,  - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що банкіри поговорили з протестуючими і наголосили, що виконання заводом зобов'язань перед НБУ є наслідком договору поручительства за кредитами рефінансування.

    «В ході зустрічі з робітниками заводу, на якій були озвучені позиції сторін, банкіри відзначили, що виконання підприємством своїх зобов'язань перед НБУ є наслідком договору поручительства за кредитами рефінансування, отриманих власниками банку до його націоналізації 10 років тому, коли і банк і завод належали одній групі власників», - пояснили в банку.

    У Приватбанку розцінюють це як спробу тиску, адже він, банк, не є учасником угоди про врегулювання даного спору між НБУ і Нікопольським заводом феросплавів.

     Читайте також: «ПРИВАТна» історія Коломойського: до чого призведе перегляд націоналізації банку і хто за це заплатить

     

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    Ігор Коломойський Дніпро олігархи завод протест Приватбанк
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