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    Петиція за відставку Авакова набрала необхідну кількість голосів

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    <span>Арсен Аваков заявляв, що йти у відставку не збирається</span> - Петиція за відставку Авакова набрала необхідну кількість голосів
    Арсен Аваков заявляв, що йти у відставку не збирається

    Петицію про відставку повинен розглянути президент Володимир Зеленський

    Петиція з вимогою відставки міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, розміщена на сайті президента України в розділі «Електронні петиції», станом на 23:45 5 червня набрала необхідну для розгляду кількість голосів – 25 тисяч.

    Петицію «Про негайне відсторонення від виконання службових обов’язків з подальшим звільненням з посади міністра внутрішніх справ Авакова» подав 26 травня громадянин України Роман Василенко.

    Доступною для підписання вимога стала 2 червня, станом на 10:55 за Києвом 4 червня її підписали вже 4597 людей.

    Відправити міністра внутрішніх справ у відставку може Верховна Рада України. Для цього необхідна проста більшість, 226 народних депутатів.

    Нагадаємо, 31 травня  до травматологічного відділення Переяслав-Хмельницької лікарні звернулися батьки п’ятирічного хлопчика з попереднім діагнозом відкрита черепно-мозкова травма. У дитини було виявлене кульове поранення, яке спричинило перелом кісток черепа та пошкодження головного мозку.

    3 червня хлопчик помер у лікарні.

    Поліція заявляла, що їм вдалося встановити обставини події, виявити предмети та інші речові докази, які можуть свідчити про те, що дитина начебто отримала травму голови внаслідок випадкового пострілу. 

    Натомість у Держбюро розслідувань встановили, що до нанесення вогнепальних ушкоджень дитині причетні два працівники Переяслав-Хмельницького відділення Нацполіції.

    Володимир Зеленський президент петиція
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