Помер хлопчик, поранений поліцейськими у Переяслав-Хмельницькому



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Стан дитини був вкрай важкий

У лікарні Києва в понеділок, 3 червня, помер 5-річний хлопчик з Переяслав-Хмельницького, у якого влучили п'яні поліцейські, які по сусідству стріляли з рушниці.

Про це повідомляє 24 канал з посиланням на інформацію, отриману в лікарні.

Зазначається, що стан дитини був вкрай важкий. У нього діагностували кульове проникаюче поранення голови, тяжку відкриту проникаючу черепно-мозкову травму, забій головного мозку.

Лікарі у Переяслав-Хмельницькому провели складну операцію, але витягнути кулю не змогли.

Для подальшого лікування хлопчика доправили у високоспеціалізований нейрохірургічний центр в Києві. Дитина була у стабільно важкому стані, підключена до апарату штучної вентиляції легень.

Нагадаємо, 31 травня до травматологічного відділення Переяслав-Хмельницької лікарні звернулися батьки п’ятирічного хлопчика з попереднім діагнозом відкрита черепно-мозкова травма. У дитини було виявлене кульове поранення, яке спричинило перелом кісток черепа та пошкодження головного мозку.

Поліція заявляла, що їм вдалося встановити обставини події, виявити предмети та інші речові докази, які можуть свідчити про те, що дитина начебто отримала травму голови внаслідок випадкового пострілу.

Натомість у Держбюро розслідувань встановили, що до нанесення вогнепальних ушкоджень дитині причетні два працівники Переяслав-Хмельницького відділення Нацполіції.

Підозрювані затримані поліцією в порядку статті 208 КПК.

3 червня прокуратурою Київської області дії поліцейських Переяслав-Хмельницького відділку поліції було додатково кваліфіковано за ч.4 ст.296 КК України та скеровано в суд клопотання про їх арешт.