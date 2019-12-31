Петро Порошенко заявив про руйнування прямих докази причетності Росії до злочинів в Україні



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Петро Порошенко заявив про руйнування прямих докази причетності Росії до злочинів в Україні Фото: Андрій Гудзенко, LIGA.net

П’ятий президент України обвинувачує владу у руйнуванні міжнародної проукраїнської коаліції

Звільнення у порядку так званого «обміну утримуваних осіб» співробітників «Беркуту», терористів і посібників країни-агресора неприпустиме, адже воно суперечить закону і справедливості, руйнує міжнародну коаліцію на підтримку України і фактично знищує прямі докази злочинів Кремля. Про це в інтерв‘ю для телеканалу «Прямий» , яке відбулося напередодні судових рішень про звільнення під особисті зобов’язання беркутівців, заявив п’ятий Президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко.

Він нагадав, що Мінські угоди не передбачають звільнення осіб, які скоїли важкі злочини і не підпадають (під обмін) ті особи, які не мають жордного відношення до подій на фронті.

«А сьогодні ще й стоїть питання про те, щоб відпустити злочинця, зрадника, який здав українських спецназівців, які вирушили на пошуки збитого льотчика. І на його совісті знаходяться життя цих спецпризначенців. Як будуть дивитися в очі дітям, дружинам, коли людина, яка безпосередньо завинила, зараз може бути звільнена? Коли Цемаха відпустили і на сьогоднішній день це руйнує світову коаліцію на підтримку України. Що ви робите? Це безпосередньо прямий доказ участі Росії в терористичній діяльності», – застерігає п’ятий президент.

«Нам треба робити все, щоб утримувати владу від подібних речей. Так, доводиться приймати непрості рішення. Так, я можу передбачити, що й Зеленському зараз нелегко. Але державність – тримай! По-іншому бути не може», – зазначив Петро Порошенко.

Як відомо, під час останнього обміну ув’язненими українська влада на вимогу Кремля передала представникам терористичних угрупувань «ДНР» і «ЛНР» п’ятьох беркутівців, які брали участь у масових розстрілах активістів Майдану 20 лютого 2014 року. А також Миколу Бутрименка – фермера, який у 2014 році видав терористам українських спецпризначенців з групи порятунку збитого льотчика, унаслідок чого 10 бійців загинули, ще 5 людей потрапили в полон. Окрім того, волю отримали терористи, які у 2015 році здійснили вибух у Харкові під час мирної ходи активістів Євромайдану біля Палацу спорту, внаслідок чого загинули 4 людини, були поранені 9 людей.