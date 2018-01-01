Порошенко виступив в Українському домі у Давосі

Президент України розповів, про що говорив з Тіллерсоном

Президент України Петро Порошенко 26 січня ввечері пустріч з медіа за результатами візиту до Давосу для участі у Всесвітньому економічному форумі. Відео зустрічі та виступ українського президента оприлюднено на сторінці Порошенка у facebook. Порошенко розповів, що мав майже годинну зустріч з Державним секретарем США Рексом



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Президент України розповів, про що говорив з Тіллерсоном

Президент України Петро Порошенко 26 січня ввечері пустріч з медіа за результатами візиту до Давосу для участі у Всесвітньому економічному форумі.

Відео зустрічі та виступ українського президента оприлюднено на сторінці Порошенка у facebook.

Порошенко розповів, що мав майже годинну зустріч з Державним секретарем США Рексом Тіллерсоном. За словами Глави держави, на зустрічі з Держсекретарем США домовилися про співпрацю щодо координації дій для протидії тероризму.

При цьому, розповів Порошенко, вони дуже ретельно обговорили питання економічної співпраці.«Було констатовано, що американські інвестори помічають і схвалюють кардинальну зміну інвестиційного клімату в Україні, в тому числі, результати боротьби з корупцією», — сказав він.

Перед цим президент України Петро Порошенко в рамках участі у Всесвітньому економічному форумі в Давосі в п'ятницю зустрівся з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном.

Також Порошенко заявив, що уряд готовий врегулювати ціни на газ.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко очікує на транш МВФ у квітні, оскільки, за його словами, країна вже виконала 80% своїх зобов’язань.



