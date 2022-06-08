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    Події в Україні

    Арестович розповів, коли чекати озброєння у межах ленд-лізу

    Американська військова техніка доставляється в Україну великими транспортними кораблями, на це потрібен час - Арестович розповів, коли чекати озброєння у межах ленд-лізу
    Американська військова техніка доставляється в Україну великими транспортними кораблями, на це потрібен час
    фото з відкритих джерел

    На Банковій назвали терміни поставок зброї з США

    Перша техніка від США у межах ленд-лізу повинна прибути в Україну приблизно через 2-3 тижні. Такі дані озвучив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі «Фейгін Live» у вівторок, 7 червня.

    За його словами, військова техніка з США в Україну доставляється великими транспортними кораблями.

    «Ви повинні розуміти, що вони довго вантажаться в Америці, тижнів зо два, потім днів 10-12 пливуть через Атлантику, потім припливають до Європи, потім розвантажуються. Ви повинні розуміти, що це займає час, мінімум місяць», – пояснив Арестович.

    Нагадаємо, 9 травня Байден підписав закон про ленд-ліз.

    Як відомо, Палата представників Конгресу США проголосувала за програму ленд-лізу для України 28 квітня. Тоді 417 із 430 членів Палати представників проголосували «за», а тільки 10 (усі вони представляли Республіканську партію) – «проти».

    Експерти упевнені, що ленд-ліз може відіграти переломну роль у російсько-українській війні.

    Також стало відомо, скільки і якої зброї надали США Україні: перелік.

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    Теги: росія окупанти США війна військова техніка Україна озброєння окупація радник Олексій Арестович #stoprussia
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    Арестович розповів, коли чекати озброєння у межах ленд-лізу