Російські війська знищують Харків: фото наслідків останніх обстрілів

У результаті обстрілів загинув 56-річний чоловік

7 червня російські окупанти обстріляли два райони Харкова. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України.

За даними слідства, 7 червня близько 16:00 російські військові обстріляли Шевченківський район Харкова. Від обстрілу окупантів загинув 56-річний чоловік. Ще трьох мирних мешканців поранено. Пошкоджено понад десять житлових будинків та дві адміністративні будівлі.

Огляд місця події проводився прокурорами Шевченківської окружної прокуратури Харкова спільно з поліцією, вибухотехніками та експертами зі Словаччини.

Також 7 червня військові РФ двічі обстріляли Київський район Харкова. О 3:00 ворожі снаряди влучили у житлові будинки, внаслідок чого домоволодіння повністю зруйновано. Під час обстрілу о 6:00 поранено 56-річного чоловіка. Пошкоджено житлові будинки та автомобіль.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснюється Управлінням СБУ в Харківській області.

Раніше повідомлялося, що рашисти знову обстріляли спальний район Харкова. Відомо про трьох поранених та одного загиблого.

Також 7 червня під обстріл знову потрапила Харківщина.