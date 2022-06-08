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    Події в Україні

    Російські війська знищують Харків: фото наслідків останніх обстрілів

    Внаслідок обстрілів зруйновані житлові будинки - Російські війська знищують Харків: фото наслідків останніх обстрілів
    Внаслідок обстрілів зруйновані житлові будинки
    фото: Харківська обласна прокуратура

    У результаті обстрілів загинув 56-річний чоловік

    7 червня російські окупанти обстріляли два райони Харкова. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України.

    За даними слідства, 7 червня близько 16:00 російські військові обстріляли Шевченківський район Харкова. Від обстрілу окупантів загинув 56-річний чоловік. Ще трьох мирних мешканців поранено. Пошкоджено понад десять житлових будинків та дві адміністративні будівлі.

    Огляд місця події проводився прокурорами Шевченківської окружної прокуратури Харкова спільно з поліцією, вибухотехніками та експертами зі Словаччини.

    Також 7 червня військові РФ двічі обстріляли Київський район Харкова. О 3:00 ворожі снаряди влучили у житлові будинки, внаслідок чого домоволодіння повністю зруйновано. Під час обстрілу о 6:00 поранено 56-річного чоловіка. Пошкоджено житлові будинки та автомобіль.

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    Російські війська знищують Харків: фото наслідків останніх обстрілів
    Російські війська знищують Харків: фото наслідків останніх обстрілів
    Російські війська знищують Харків: фото наслідків останніх обстрілів
    Російські війська знищують Харків: фото наслідків останніх обстрілів

    За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

    Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснюється Управлінням СБУ в Харківській області.

    Раніше повідомлялося, що рашисти знову обстріляли спальний район Харкова. Відомо про трьох поранених та одного загиблого.

    Також 7 червня під обстріл знову потрапила Харківщина.

    Теги: Харків росія окупанти прокуратура кримінал війна Україна окупація #stoprussia
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    Російські війська знищують Харків: фото наслідків останніх обстрілів