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    Події в Україні

    Окупанти накрили мінометним вогнем чотири громади Сумщини

    Рашисти гатять із артилерії по прикордонних районах Сумської області - Окупанти накрили мінометним вогнем чотири громади Сумщини
    Рашисти гатять із артилерії по прикордонних районах Сумської області
    фото з відкритих джерел

    Російські війська обстрілюють прикордонні райони України з території РФ

    7 червня російські окупанти з території РФ декілька разів обстріляли прикордонні райони Сумщини. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

    Так, близько опівдня ворог вів вогонь з артилерії по Великописарівській та Юнаківській громадам.

    Після 15 години був «прильот» із міномета по Краснопільщині.

    Майже о 23-й рашисти почали гатити з мінометів по територіях Шосткинського району.

    «В усіх випадках ворог вів вогонь зі своєї території. Руйнувань та постраждалих, попередньо, немає», – повідомив Живицький.

    Нагадаємо, 6 червня російські окупанти зі своєї території понад 40 разів обстріляли прикордонні райони Сумської області.

    До слова, 6 червня, окупанти вчергове обстріляли власну територію, аби звинуватити у агресивних діях на чужій території Збройні сили України. При цьому рашисти знищили міст та зруйнували частину цукрового заводу.

    Теги: росія окупанти війна Сумщина Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти накрили мінометним вогнем чотири громади Сумщини