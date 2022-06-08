Окупанти накрили мінометним вогнем чотири громади Сумщини
Російські війська обстрілюють прикордонні райони України з території РФ
7 червня російські окупанти з території РФ декілька разів обстріляли прикордонні райони Сумщини. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
Так, близько опівдня ворог вів вогонь з артилерії по Великописарівській та Юнаківській громадам.
Після 15 години був «прильот» із міномета по Краснопільщині.
Майже о 23-й рашисти почали гатити з мінометів по територіях Шосткинського району.
«В усіх випадках ворог вів вогонь зі своєї території. Руйнувань та постраждалих, попередньо, немає», – повідомив Живицький.
Нагадаємо, 6 червня російські окупанти зі своєї території понад 40 разів обстріляли прикордонні райони Сумської області.
До слова, 6 червня, окупанти вчергове обстріляли власну територію, аби звинуватити у агресивних діях на чужій території Збройні сили України. При цьому рашисти знищили міст та зруйнували частину цукрового заводу.