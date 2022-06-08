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    Події в Україні

    Жодного виграшу в наземних атаках. Окупанти не просуваються – Інститут вивчення війни

    Російська окупаційна влада продовжує стикатися з проблемами придушення українського опору - Жодного виграшу в наземних атаках. Окупанти не просуваються – Інститут вивчення війни
    Російська окупаційна влада продовжує стикатися з проблемами придушення українського опору
    фото: Генштаб ЗСУ

    Цензура і примусова мобілізація посилюють напругу в Росії

    Російські війська продовжили наступальні операції в кількох місцях на сході України, але не отримали жодного підтвердженого виграшу в наземних атаках 7 червня. Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

    Зусилля Кремля щодо цензури інформації про загиблих військовослужбовців і триваюча примусова мобілізація у так званих «ДНР» і «ЛНР», як повідомляється, посилюють напругу всередині країни та протидію війні Росії.

    Ключові висновки експертів ISW:

    • Російські війська, ймовірно, встановили контроль над більшою частиною житлового сектору Сєвєродонецька і провели штурм українських позицій у промисловій зоні за минулу добу. Операційне середовище в місті залишається мінливим.
    • Загарбники продовжували просуватися на Слов’янськ, на південний схід із району Ізюма та на захід від Лимана, намагаючись прорвати українську оборону, яка зупинила більшість прямих фронтальних штурмів із Ізюма.
    • Російські війська, ймовірно, намагаються посилити свої дії в районі Сєвєродонецьк-Лисичанська як з району Тошківка-Устинівка на півдні, так і з Куп'янська з північного заходу.
    • Окупанти почали відводити позиції у Запорізькій області або для ротації підрозділів, які зазнали втрат, у тил, або для посилення оборони Росії на північному заході Херсонської області, хоча ISW наразі не може підтвердити призначення цих сил.
    • 7 червня російським військам не вдалося повернути передові позиції на західному березі річки Ігулець (який знаходиться під контролем українських військових – ред.).
    • Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що російські війська відновили транзитне сполучення між тимчасово окупованими містами та Кримом.
    • Російська окупаційна влада продовжує стикатися з проблемами придушення українського опору та пошуку прихильників партизан, незважаючи на все більш «драконівські» окупаційні заходи та спроби підкупу українських цивільних.

    Нагадаємо, в Херсоні окупанти пропонують гроші за підтримку «референдуму».

    Тим часом Росія сплачує майже по 300 життів своїх солдатів щодня – Зеленський (відео).

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    Теги: росія окупанти міністр війна цензура мобілізація Сергій Шойгу Україна влада окупація #stoprussia
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    Жодного виграшу в наземних атаках. Окупанти не просуваються – Інститут вивчення війни