Під будівлею Ради Європи зібрався пікет проти Росії (відео)



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Акція під будівлею Ради Європи, 25 червня Фото: Facebook Миколи Полозова

Декілька десятків активістів вийшли на акцію у Страсбурзі з прапорами України та Грузії

Під будівлею Ради Європи у Страсбурзі вранці у вівторок, 25 червня, проходить пікет проти повернення делегації Росії до парламентської асамблеї.

Про це написав у Facebook адвокат російський адвокат Микола Полозов, який захищає в судах українських політв’язнів.

«Сьогодні вранці біля Ради Європи пікет на підтримку України і проти повернення делегації Російської Федерації в ПАРЄ», - повідомив Полозов.

Декілька десятків активістів тримають прапори України та Грузії, плакати на підтримку українців та грузинів. Також на акції є плакат з написом «Хто наступний після України та Грузії?».

Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи в ніч на вівторок, 25 червня, ухвалила резолюцію та внесла зміни до регламенту, що може ускладнити або заблокувати накладання санкцій на російську делегацію та забезпечити її повернення до Асамблеї без виконання міжнародних зобов’язань.

Україна оскаржить повноваження російської делегації в ПАРЄ.

Напередодні прем’єрка Британії Тереза Мей підтримала повернення права голосу російській делегації у ПАРЄ, заявивши, що збереження РФ у Раді Європи дозволить покарати Росію за порушення нею прав людини.

Перший заступник голови Верховної ради України Ірина Геращенко назвала дебати у ПАРЄ щодо повернення делегації РФ «європейським майстер-класом з фарисейства».