Тереза Мей підтримала зняття санкцій з Росії у ПАРЄ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Глава уряду Великої Британії Тереза Мей

На переконання британської прем’єрки, членство РФ у Раді Європи необхідно зберегти

Прем’єрка Британії Тереза Мей підтримала повернення права голосу російській делегації у ПАРЄ, заявивши, що збереження РФ у Раді Європи дозволить покарати Росію за порушення нею прав людини.

Про це Мей заявила під час виступу перед депутатами Палати громад.

Відео виступу у своєму Twitter оприлюднило посольство України у Великій Британії.

Під час дебатів один з депутатів запитав Мей, чи не непокоїть її повернення російській делегації права голосу у ПАРЄ в той час, як РФ продовжує окупацію Криму, а громадянам РФ лише днями висунули підозри у справі про збиття MH17.

«Ми не визнаємо і ніколи не визнаємо анексію Криму Росією», - запевнила спершу Тереза Мей.

Вона додала, що у Раді Європи існують розбіжності щодо Росії та зауважила, що РФ не сплачує свої внески в РЄ. Проте, на переконання британської прем’єрки, членство РФ у Раді Європи все ж необхідно зберегти.

«Причина в тому, що її (Росії – ред.) членство в цій організації є одним з небагатьох доступних способів міжнародного співтовариства притягнути Росію до відповідальності за порушення нею прав людини», - заявила Тереза Мей.

Послольство України відреагувало на заяву британської прем'єрки, зауваживши, що РФ повинна поважати європейські цінності та міжнародне право перед тим, як повертатися до ПАРЄ, а не навпаки.

«Повернення Росії до ПАРЄ, на жаль, не допоможе звичайним російським громадянам, оскільки Путін не поважає верховенство права», - додали в українському посольстві.

Джерело: Європейська правда