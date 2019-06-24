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    Тереза Мей підтримала зняття санкцій з Росії у ПАРЄ

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    Глава уряду Великої Британії Тереза Мей - Тереза Мей підтримала зняття санкцій з Росії у ПАРЄ
    Глава уряду Великої Британії Тереза Мей

    На переконання британської прем’єрки, членство РФ у Раді Європи необхідно зберегти

    Прем’єрка Британії Тереза Мей підтримала повернення права голосу російській делегації у ПАРЄ, заявивши, що збереження РФ у Раді Європи дозволить покарати Росію за порушення нею прав людини.

    Про це Мей заявила під час виступу перед депутатами Палати громад.

    Відео виступу у своєму Twitter оприлюднило посольство України у Великій Британії.

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    Під час дебатів один з депутатів запитав Мей, чи не непокоїть її повернення російській делегації права голосу  у ПАРЄ в той час, як РФ продовжує окупацію Криму, а громадянам РФ лише днями висунули підозри у справі про збиття MH17.

    «Ми не визнаємо і ніколи не визнаємо анексію Криму Росією», - запевнила спершу Тереза Мей.

    Вона додала, що у Раді Європи існують розбіжності щодо Росії та зауважила, що РФ не сплачує свої внески в РЄ. Проте, на переконання британської прем’єрки, членство РФ у Раді Європи все ж необхідно зберегти.

    «Причина в тому, що її (Росії – ред.) членство в цій організації є одним з небагатьох доступних способів міжнародного співтовариства притягнути Росію до відповідальності за порушення нею прав людини», - заявила Тереза Мей.

    Послольство України відреагувало на заяву британської прем'єрки, зауваживши, що РФ повинна поважати європейські цінності та міжнародне право перед тим, як повертатися до ПАРЄ, а не навпаки.

    «Повернення Росії до ПАРЄ, на жаль, не допоможе звичайним російським громадянам, оскільки Путін не поважає верховенство права», - додали в українському посольстві.

     

    Джерело: Європейська правда

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    ЄС Росія дипломатія Путін ПАРЄ агресія Тереза Мей
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