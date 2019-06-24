Сесія ПАРЄ: Геращенко назвала дебати про повернення РФ «майстер-класом із фарисейства»



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Ірина Геращенко на сесії ПАРЄ, 24 червня 2019 року

«Наша країна подарувала Європі мир, у протистоянні ці 5 важких років агресору, а їм плювати на наші жертви»

Перший заступник голови ВР Ірина Геращенко назвала дебати у ПАРЄ щодо повернення делегації РФ «європейським майстер-класом з фарисейства».

Про це вона написала у Facebook.

«Важко йдуть дебати в Страсбурзі. 68 депутатів записалися на виступи. Більшість європейців говорять страшні, насправді, речі. Мовляв, от 5 років працюють санкції проти РФ і вони нічого не дають, РЄ і ПАРЄ - не ті організації, які займаються безпековими питаннями чи захистом територіальної цілісності, це не наші задачі і компетенції, що ми маємо подбати про майбутнє нашої організації і вимагати сплати від РФ внеску, гроші - це дуже важливо, найважливіше, ми маємо подумати про росіян, а не російську владу, й захистити право росіян на захист в ЄСПЛ ... Це європейський майстер-клас з фарисейства і спроби виправдати зраду принципів різними красивими словами, різними мовами, але від цього не менш огидними», - написала Геращенко.

Політик додала, що її колеги з України – «чи не єдині в цій залі називають речі своїми іменами. Що це зрада. Що це індульгенція на вбивство. Що українці, наша країна подарувала Європі мир, у протистоянні ці 5 важких років агресору, а їм плювати на наші жертви. Ми згадуємо вбитих, поранених, заручників, моряків, в'язнів,ми говоримо європейцям про їх відповідальність і сором, про подвійні стандарти».

Геращенко нагадала парламентаріям у ПАРЄ сьогоднішню статтю в Le Monde, де йдеться про російського шпигуна, який працював генконсулом в Страсбурзі і мав повний доступ до офісу Генсека РЄ Янгланда, повний доступ до всіх офіційних документів організації. «Янгланд на це боляче зреагував. Але правда в тому, що Росія вже пустила свої щупальці надто глибоко, й ми відчуваємо, як метастази страшної хвороби сьогодні знищують РЄ. Була Мюнхенська змова, ми є свідками Старсбурськоі змови. Соромно за кожного, хто намагається виправдати цю ганьбу. Ми, українська делегація, не буде це виправдовувати. Нам важко. Ми майже одні. Ці 5 років ми дійсно тримали оборону, за нами був Президент, був МЗС, була АП. Сьогодні наші сили набагато слабкіші. Й це перша ластівка. Повернення російської делегаціі в ПАРЄ- початок. Наступне - це скасування санкцій в ЄС. Схоже, Європа до цього готова, а Німеччина, Франція, Італія, які виправдовують сьогоднішню ганьбу в Страсбурзі - теж знайдуть гарні слова це виправдати в грудні», - пише Геращенко.

Також вона подякувала «кожному грузину, представнику країн Балтіі, британцю, які разом з нами б‘ються і називають речі своїми іменами - що це змова і зрада , що мова йде про фінансування ціною демократії».

24-28 червня у Страсбурзі проходить літня сесія ПАРЄ. Раніше регламентний комітет Асамблеї затвердив проект резолюції, яким пропонується внести зміни до регламенту, що може ускладнити або взагалі заблокувати накладання санкцій на російську делегацію та забезпечити її можливе повернення до Асамблеї без виконання міжнародних зобов’язань.

Комітет міністрів Ради Європи на рівні глав МЗС на річній сесії у Гельсінкі підтримав позицію, що усі країни-члени повинні мати право брати участь у статутних органах організації, включаючи Парламентську асамблею, а також мають голосувати на виборах нового генерального секретаря Організації у червні.

Водночас рішення Комітету міністрів ще має затвердити у червні ПАРЄ.

Росія у квітні 2014 року була позбавлена права голосу в Парламентській асамблеї Ради Європи у відповідь на окупацію Криму та агресію проти України.